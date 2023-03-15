Başvuru rekorları kırmıştı! İstanbul'daki 50 bin konut kura tarihi belli oldu: Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!













Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen 'İlk Evim' projesi kapsamında İstanbul'da yeni bir adım atılıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Selimpaşa bölgelerinde inşa edilecek 50 bin konut için kura çekimi yapılacak. Bu projeye milyonlarca kişi başvuruda bulunmuştu ve şimdi heyecanla kuranın çekilmesini bekliyorlar. TOKİ, İstanbul'daki bu yeni konutların vatandaşlara uygun fiyatlarla sunulacağını belirtiyor.'İlk Evim' projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Eylül 2022 tarihinde açıklanan en önemli ve büyük çaptaki sosyal konut projesidir. Kura çekimleri, Ardahan ve Şırnak'ta başlamış ve deprem dehşeti sebebiyle ara verilip duraklatılmıştır. Ancak kalan illerle birlikte kuraların çekilmesi 6 Mart'ta Ankara'da tekrar devam etmeye başlamıştır.İstanbul'da inşa edilmesi planlanan 50 bin sosyal konut için kura çekimleri de düzenlenmektedir. Tuzla'da, 20 bin 920 hak sahibi için 16 ve 29 Mart tarihleri aralığında Tuzla Belediyesi'nde kura çekimi yapılacak. Çatalca'da 540 ve Selimpaşa'da 200 hak sahibi için 30 Mart'ta kura çekimleri, Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılacak. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde ise 28 bin 340 hak sahibi için 1-19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda kura çekimi yapılacaktır. İstanbul kura çekimleriyle birlikte 'İlk Evim' projesinin kura çekimleri tamamlanacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesinden ev sahibi olmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Proje il sınırları içerisinde en az bir yıl ikamet etmiş olması ve kendisi, eşi veya çocukları üzerine kayıtlı bir konutun bulunmaması şartı aranmaktadır.