Başvuru süresini kaçıran pişman olur! Devletten her aileye 3.750 TL nakit yardımı: Şartlara göre ödeme yükseliyor







3 BİN 750 TL MADDİ DESTEK







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal destek ödemeleri genişletilmeye devam ediyor. Peki 3 bin 750 TL ödeme şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır? Kimler faydalanabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Dar gelirli vatandaşlara sağlanan sosyal destek ödemeleri kapsamında e-Devlet üzerinden başvuru yapılan 15 bin TL ödeme ile ilgili merak edilenler araştırılmaya devam ediyor. Aile destek ödemeleri kapsamında 1 sene olarak düzenlenen ödemeler Haziran ayında başlayarak Mayıs ayında sona eriyor.Hak sahipleri 15 bin TL ödeme almış oluyor. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden form doldurularak yapılıyor. Doldurulan formun eksiksiz ve doğru şekilde gönderilmesi başvurunun sağlıklı sonuçlanabilmesi için önem taşıyor. Aile destek paketinden faydalanma hakkı olan vatandaşlara çocuk destek ödemesi de veriliyor. Destek ödemeleri 950 TL ve 1250 TL arasında hane içi gelire göre değişkenlik gösteriyor. Haziran ayında başlayan ödemeler kapsamında aileler en fazla 2 bin 750 TL ödeme alma hakkı kazanıyor.