KAMU PERSONELİ
18 Şubat 2023 - 20:00

Başvuru tarihi uzadı! KPSS'den 60-65 arası alan başvursun: O üniversiteye personel alımı yapılacak!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem felaketi sonrasında kamu kurum ve kuruluşları da kararlarını insanlarla paylaşmaya başladı. Gümüşhane Üniversitesi personel alımı devam edecek mi? Başvurular nasıl olacak? Tüm detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
18 Şubat 2023 - 20:00
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Başvuru tarihi uzadı! KPSS'den 60-65 arası alan başvursun: O üniversiteye personel alımı yapılacak!
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İnternet üzerinden deprem sonrası kamu kurumlarının alacağı kararlar merakla araştırılıyor. Gümüşhane Üniversitesi personel alım süreci ile ilgili yapılan değişiklikleri yayımladı. Peki personel alım süreci nasıl olacak? Başvurular nasıl yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

Gümüşhane Üniversitesi kadrolarında istihdam edilmek üzere alınacak sözleşmeli personeller ile ilgili değişiklik yapıldı. Ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında üniversite personel alım başvuru tarihini 7 Mart tarihine kadar uzattıklarını duyurdu. 



Gümüşhane Üniversitesi Personel Alımı Değişiklikleri

Gümüşhane Üniversitesi'ne deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya illerinden başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru belgelerini personel@gumushane.edu.tr adresine gönderecek ve başvuruları geçerli sayılacaktır. Gümüşhane Üniversitesi'nde istihdam edilmek üzere alınacak sözleşmeli personel kadroları şu şekilde belirlendi; lise mezunu 8 temizlik personeli, 1 şoför, 1 kalorifer teknisyeni, 2 bahçıvan, 2 koruma ve güvenlik görevlisi, 5 teknisyen alımı yapılacak. Ön lisans mezunu 1 şoför, 1 ses ve görüntü sistemleri teknikeri, 5 büro personeli, 7 güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Personel alımı ile ilgili diğer detaylar üniversitenin resmi internet hesabı üzerinde adaylarla paylaşılacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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