Başvuru yapacaklara müjde: Yaş şartı değişti!







POMEM YAŞ ŞARTI DEĞİŞTİ







POMEM başvuru şartları ile ilgili yeni bir düzenleme getirildi ve yaş sınırında değişiklik yapıldı. Peki yeni düzenlemeye göre yaş şartı kaç? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği kapsamında yeni değişiklikler Resmi Gazete aracılığıyla yayımlandı. Resmi Gazete üzerinde yayımlanan yeni bilgilere göre yeni yaş sınırı 30 olarak değiştirildi. Yani 1 Ocak 1994 tarihinden sonra doğan kişilere verilen başvuru hakları 1 Ocak 1993 tarihinden sonra doğan kişilere çekildi.Aynı zamanda deprem felaketinden etkilenen Kilis ve Osmaniye merkez ve ilçeleri de ikinci bölge yani şark bölgesi ilan edildi. Bu durumda depremden etkilenen bütün şehirlerdeki emniyet çalışanları ikinci bölge statüsüne geçmiş oldu. İkinci şark görevi olan emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesi olan personel hariç diğer rütbede olan personellerin hizmet süresinde değişiklikler de yeni düzenlemeyle paylaşıldı. İkinci şark görevine giden personelin hizmet süresi 6 sene olan birimlerde 4 seneye, 5 sene olan birimlerde 3 seneye, 4 sene olan birimlerde 2 seneye, 3 ve 2 sene olan birimlerde 2 seneye düşürüldü. Bu süreleri tamamlayan personeller ikinci şark görevlerini tamamlamış olacak.