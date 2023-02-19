Finans
19 Şubat 2023 - 21:45

Başvuru yapan kadınlara devletten yardım! Her ay 500 TL almak için bunu yapın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen sosyal destek ödemeleri genişletiliyor. Peki kadınlar için yapılan 500 TL ödemenin şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
19 Şubat 2023 - 21:45
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Başvuru yapan kadınlara devletten yardım! Her ay 500 TL almak için bunu yapın
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Sosyal destek ödemeleri kapsamında insanlar merakla hangi durumlarda hak sahibi olabileceklerini araştırıyor. Kadınlar için yeni bir destek ödemesine imza atıldı. Peki kimler başvuru yapabilir? Şartları nedir? 500 TL destek ödemesi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KADINLARA 500 TL DESTEK ÖDEMESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamaya göre eşini kaybeden kadınlara destek olma amacıyla 500 TL destek ödemesi başlatıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre 500 TL ödeme sosyal güvencesi olmayan, ihtiyaç sahibi olan ve resmi nikahlı eşini kaybeden kadınlara ödeme yapılacak. 



Kadınlara 500 TL Ödeme

Başvuru yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başka bir kişi ile resmi ve dini nikah olmaması, sigortalı bir işte çalışmamak, muhtaçlık durumunun tespit edilmesi gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar vakıflar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla başvurularını oluşturabilecekler. Ödemeler 2 ayda bir 500 TL şeklinde hesaplara düzenli olarak yatırılacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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