Başvuru yapan kadınlara devletten yardım! Her ay 500 TL almak için bunu yapın







KADINLARA 500 TL DESTEK ÖDEMESİ







Sosyal destek ödemeleri kapsamında insanlar merakla hangi durumlarda hak sahibi olabileceklerini araştırıyor. Kadınlar için yeni bir destek ödemesine imza atıldı. Peki kimler başvuru yapabilir? Şartları nedir? 500 TL destek ödemesi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamaya göre eşini kaybeden kadınlara destek olma amacıyla 500 TL destek ödemesi başlatıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre 500 TL ödeme sosyal güvencesi olmayan, ihtiyaç sahibi olan ve resmi nikahlı eşini kaybeden kadınlara ödeme yapılacak.Başvuru yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başka bir kişi ile resmi ve dini nikah olmaması, sigortalı bir işte çalışmamak, muhtaçlık durumunun tespit edilmesi gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar vakıflar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla başvurularını oluşturabilecekler. Ödemeler 2 ayda bir 500 TL şeklinde hesaplara düzenli olarak yatırılacak.