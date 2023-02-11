Başvuru yapan Pazartesi alıyor: O bankadan nakit para yağmuru başladı

Ziraat Bankası, afetten etkilenen vatandaşların kredi ihtiyacını gidermek için 45 bin TL tutarındaki düşük faizli tüketici kredisi sunuyor. Başvuru için vatandaşlar, banka şubelerine müracaat edebilir veya bankanın internet sitesinden başvuru formunu doldurabilir. Ayrıca, krediyi almak isteyenlerin, başvuruda talep edilen belgeleri sunmaları gerekecektir. Bunlar arasında; nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi, son üç aya ait maaş bordrosu, son üç ay içinde alınan tüm krediler veya kredi kartlarının durumunu gösteren kredi raporu, son üç ay içinde alınan tüm kredilerin faturaları ve diğer gerekli belgeler de olabilir.
NAKİTE SIKIŞANLAR İÇİN ZİRAAT BANKASI 45 BİN TL KREDİ VERİYOR! HEMEN BAŞVURU YAP DÜŞÜK FAİZLİ KREDİNİ AL!Ziraat Bankası, afet sonrası nakit ihtiyacını gidermek isteyenler için acil kredi paketini duyurdu. Vatandaşlar, nakit ihtiyacı için başvuruda bulunabilirler. Kredilerin faiz oranının düşük tutulacağı, paketlerdeki güncel durum ve aranan şartların da iletildiği belirtildi.
Ziraat Bankası, depremden etkilenenler için acil bir kredi imkanı sağlıyor. 1,89 faiz oranı ile 45 bin TL'lik kredi hizmeti sunuluyor. Başvuruların hızlı bir şekilde değerlendirildiği ve geri dönüşün sağlandığı da belirtiliyor. Başvurular mobil uygulama üzerinden ya da banka şubesine gidilerek yapılabiliyor. Bu kredi vadesi 36 ay olarak belirlenmiş durumda. Ancak vade sayısı miktara göre değişkenlik gösteriyor.