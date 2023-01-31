Başvuru yapana günlük 232 TL cep harçlığı! Bu yaş aralığında olanlar hemen başvursun! En az 90 gün...







İŞKUR İLE ORTAK ÇALIŞMA İLE GÜNLÜK 232.71 TL ÖDEME: DETAYLAR







SABİT BİR ÖDEME DEĞİL, BİR SÜREÇ İÇİN YAPILAN BİR ÖDEME

İŞKUR NEDİR?

Devlet desteği alan vatandaşlara İŞKUR ile ortaklaşa yapılan çalışmada günlük 232.71 TL ödeme alma ve iş öğrenme olanağı sunuluyor.Devlet, vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için her geçen gün yeni çözümler üretiyor. İŞKUR ile ortaklaşa hayata geçirilecek olan bu yeni çalışma, vatandaşların hem iş öğrenmesine hem de kazanç elde etmesine fırsat sağlayacak. Bilindiği üzere hazırlanan yeni çalışma, günlük 232.71 TL ödeme yapılmasını içeriyor.Bu ödemeler, aylık alınmayacak şekilde yapılacak ve vatandaşların kısa sürede acil ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacak. Ayrıca, günlük ödemelerden yararlanmak için vatandaşların eğitimlere fiziksel olarak katılmaları gerekiyor. Programın 3 ay sürmesi hedeflenirken, 15 yaşından büyük olmak da başvuru için şart. İŞKUR'a kayıtlı olmayan veya 1 aydan uzun süreli şekilde primleri ödenen vatandaşlar ile emekli olan vatandaşlar bu programdan yararlanamayacak. İŞKUR binasına giderek kayıt oluşturulması veya online şekilde kayıt yapılması gerekiyor. Böylece, vatandaşlar eğitimlerden yararlanarak kendi işlerini oluşturabilecek veya mevcut işinde kariyer yükseltmesini sağlayabilecek. Devletin, vatandaşlar için sağladığı bu çözüm sayesinde herkes kazançlı çıkacak. Yeni çalışmayla birlikte vatandaşların ekonomik durumlarının iyileşmesi hedefleniyor.İşkur (İşsizlik Kurumu), Türkiye'deki işsizlere yönelik hizmet veren resmi bir kurumdur. İşkur, işsiz adayların iş bulmasına yardımcı olmak, işverenlerin işgücü ihtiyacını karşılamak için yapılan iş arama ve eşleştirme aktivitelerini organize etmektedir. İşkur, iş arayanlar için online bir platform sunmakta ve işverenlerin iş ilanlarını yayınlamalarına olanak tanımaktadır. İş arayanlar, İşkur tarafından düzenlenen eğitim ve sertifika programlarına katılabilir ve iş bulma şanslarını artırabilirler. İşverenler de işkur tarafından sunulan hizmetlerden faydalanarak, işgücü ihtiyacını karşılamak için uygun adaylarla eşleştirme yapabilirler.İşkur, işsizlik sigortası programı sunmakta ve işsiz olanların geçimlerini sağlamalarına yardımcı olmaktadır. İşkur tarafından düzenlenen ek iş fırsatları ve mesleki eğitim programları, iş arayanların kariyer hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir.Genel olarak, İşkur, Türkiye'deki işsizler için önemli bir kaynaktır ve iş arama ve bulma sürecine destek olmaktadır. İşkur'un sunduğu hizmetler ve programlar, iş arayanların iş bulma şanslarını artırmasına ve işverenlerin işgücü ihtiyacını karşılamasına yardımcı olabilir.