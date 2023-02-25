Başvuru yapanlar bekliyor! TOKİ İzmir, İstanbul, Ankara kuraları için flaş karar! Deprem sonrası ertelenmişti...







İSTANBUL İZMİR İLİ TOKİ SONUÇLARI!







Deprem sonrasında durdurulan TOKİ kura çekimleri ile ilgili yeni açıklamalar merak konusu oldu. Ertelenen kura çekimleri ne zaman gerçekleşecek sorusu soruldu. Ertelenen kura çekilişi ne zaman yapılacak? Hangi şehirlere TOKİ çalışmaları yapılacak? Merak edilen detaylar haberimizde.6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem gerçekleşti. Toki İzmir'in isim çekilişlerinin 6 Şubat- 13 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılması bekleniyordu. Vatandaş yeni tarihleri merakla beklemektedir.Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek Toki kura çekilişlerinin 6-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenmekteydi. Gerçekleşen depremin ardından kura çekilişleri ertelenmiş bulunmaktadır.Toki çalışmalarının kura çekilişlerinin belirlenen tarihte gerçekleşeceği ve ertelenen iller şu şekildedir: İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişleri ertelenmiş bulunmaktadır. Bu çekilişlerin ne zaman yapılacağı merak konusu olmuştur. Ertelenen çekilişlerin ne zaman yapılacağına dair yeni bir tarih belirtilmemiştir. TOKİ açıklamalarında şu ifadelerde bulundu:"250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır." 2022 Kasım ayı içerisinde başlatılan projenin Mart ayı kura seçimleriyle birlikte tamamlanması bekleniyordu. 2+1 ve 3+1 odalı binalar çekiliş ile sahiplerine kavuşacaktı. Belirlenen 6-14 Şubat seçimlerinin dağılımı şu şekildeydi: 5-6 Şubat: Kütahya 6-13 Şubat: İzmir 7-8 Şubat: Afyonkarahisar 11 Şubat: Edirne 12 Şubat: Kırklareli TOKİ isim çekilişi yapılması sonrasında konut sahibi isimler e-Devlet sisteminden öğrenilebilecekti.