Başvuru yapanlar bu bankadan 200.000 TL alacak!

Türkiye'nin bir bankası daha vatandaşlara kolaylık sağlayan bir fırsat sunuyor. Şartları sağlayan vatandaşlar, bugünden itibaren 200 bin TL alabilecek. 18 yaş üstü vatandaşlara 6-7-8-9 Şubat tarihlerinde 200 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sağlanacak. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için fırsat olan krediyi, Türkiye ekonomi Bankası (TEB) duyurdu. Düşük faizli yüksek krediniz, başvuruyu karşılamanız durumunda anında hesabınıza yatacak.
TEB İHTİYAÇ KREDİSİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN DÜŞÜK FAİZ ORANLARI!
Yeni hesap açan müşteriler için faiz oranları yüzde 1,64'ten başlamaktadır. TEB, diğer bir çok bankadan daha uygun faiz oranları sunmaktadır. Dilerseniz kredinizi 3 ay erteleyebilir, 3 ay sonra ödemeye başlayabilirsiniz. CEBTETEB uygulaması sayesinde şubeye gitmeden kolaylıkla cep telefonunuzdan kredinizi kullanabilirsiniz.