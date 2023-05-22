Başvuru yapanlara karşılıksız para ödenecek! 31 Mayıs'a kadar süre verildi: O bankadan duyuru

Vakıf Bank, son derece önemli bir kampanya başlattı ve bu kampanyaya katılanlara hediyeler verileceği duyuruldu. VakıfBank Worldcard ile 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Trendyol, Hepsiburada, Morhipo, Amazon.com.tr, Çiçeksepeti ve PttAvm web siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden yapacağınız her 750 TL ve üzeri tek seferlik alışverişlerde 40 TL ve toplamda 200 TL Worldpuan hediye edileceği belirtildi. Fiziksel mağazalardan, fiziksel POS cihazlarından ve ödeme kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler kampanya kapsamına dahil edilmezken, kampanya şartlarında belirtilen seçili internet siteleri ve mobil uygulamalarından yapılan alışverişlerin kampanyaya dahil olduğu açıklandı. Ayrıca, cüzdan yüklemelerinin kampanyaya dahil olmadığı ve sadece seçili sitelerden yapılan alışverişlerin hediyelerden yararlanacağı kampanya duyurusunda belirtildi. Vakıf Bank, son derece önemli bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında VakıfBank Worldcard kullanıcılarına çeşitli hediyeler verileceği duyuruldu. Kampanya, 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyaya katılanlar, Trendyol, Hepsiburada, Morhipo, Amazon.com.tr, Çiçeksepeti ve PttAvm web siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden yapacakları her 750 TL ve üzeri tek seferlik alışverişlerde 40 TL Worldpuan hediye edileceğini öğrenebilirler. Ayrıca, kampanya süresi boyunca toplamda 200 TL Worldpuan kazanma fırsatı da sunulmaktadır.
Vakıfbank, yaptığı duyuruda hediyelerin verileceğini açıkladı. Trendyol uygulaması üzerinden yapılan Dolap işlemlerinin kampanyaya dahil olduğu belirtildi, ancak Dolap uygulaması üzerinden yapılan işlemlerin kampanyaya dahil olmadığı ifade edildi. Ayrıca, "Kampanya müşteri bazında geçerlidir. Ek kart ve sanal kartlarla yapılan alışverişler kampanyaya dahildir. Bir müşteri en fazla 200 TL Worldpuan kazanabilir" şeklinde açıklamalar yapıldı. Duyurunun devamında, aynı gün aynı üye işyerinden tek seferde yapılan 750 TL ve üzeri alışverişlerin sadece bir tanesinin kampanyaya dahil olacağı belirtildi. Kampanyaya katılmak için, Bankamızda kayıtlı cep telefonu numarasından"KAZAN" yazarak bir boşluk bırakıp kredi kartının son 6 hanesini 6635'e SMS gönderilebileceği veya VakıfBank Mobil'de bulunan "Cepte Kazan" bölümünden katılım sağlanabileceği duyuruldu. Vakıfbank tarafından düzenlenen kampanya hakkında ayrıntılar şu şekildedir: Kampanyaya katılım 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebilir. İptal veya iade durumunda puanlar geri alınacak veya borç yansıtılacaktır. Kazanılan Worldpuan'lar belirli tarihler arasında kullanılabilecek ve kullanılmayan puanlar geri alınacaktır. Kampanya diğer kampanyalarla birleştirilemez. Alışverişler WORLD POS'larından yapılmalıdır. Worldpuanlar, Vakıf Bank'ın özel programı olan Worldpuan sistemi üzerinden biriktirilebilen ve çeşitli harcamalarda kullanılabilen puanlardır. Bu kampanya sayesinde müşteriler, alışveriş yaparken hem indirimlerden faydalanacak hem de Worldpuan kazanarak gelecekteki alışverişlerinde bu puanları kullanabilecekler. Vakıf Bank'ın başlattığı bu kampanya, müşterilere ekonomik açıdan avantajlı bir alışveriş imkanı sunarken, aynı zamanda Worldcard'ın kullanımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Kampanya kapsamında sunulan hediyeler ve Worldpuanlar, müşterilere cazip bir teşvik sağlayarak, alışveriş yapma deneyimini daha da keyifli hale getirmektedir.
Vakıfbank, yaptığı duyuruda hediyelerin verileceğini açıkladı. Trendyol uygulaması üzerinden yapılan Dolap işlemlerinin kampanyaya dahil olduğu belirtildi, ancak Dolap uygulaması üzerinden yapılan işlemlerin kampanyaya dahil olmadığı ifade edildi. Ayrıca, "Kampanya müşteri bazında geçerlidir. Ek kart ve sanal kartlarla yapılan alışverişler kampanyaya dahildir. Bir müşteri en fazla 200 TL Worldpuan kazanabilir" şeklinde açıklamalar yapıldı. Duyurunun devamında, aynı gün aynı üye işyerinden tek seferde yapılan 750 TL ve üzeri alışverişlerin sadece bir tanesinin kampanyaya dahil olacağı belirtildi. Kampanyaya katılmak için, Bankamızda kayıtlı cep telefonu numarasından"KAZAN" yazarak bir boşluk bırakıp kredi kartının son 6 hanesini 6635'e SMS gönderilebileceği veya VakıfBank Mobil'de bulunan "Cepte Kazan" bölümünden katılım sağlanabileceği duyuruldu. Vakıfbank tarafından düzenlenen kampanya hakkında ayrıntılar şu şekildedir: Kampanyaya katılım 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebilir. İptal veya iade durumunda puanlar geri alınacak veya borç yansıtılacaktır. Kazanılan Worldpuan'lar belirli tarihler arasında kullanılabilecek ve kullanılmayan puanlar geri alınacaktır. Kampanya diğer kampanyalarla birleştirilemez. Alışverişler WORLD POS'larından yapılmalıdır. Worldpuanlar, Vakıf Bank'ın özel programı olan Worldpuan sistemi üzerinden biriktirilebilen ve çeşitli harcamalarda kullanılabilen puanlardır. Bu kampanya sayesinde müşteriler, alışveriş yaparken hem indirimlerden faydalanacak hem de Worldpuan kazanarak gelecekteki alışverişlerinde bu puanları kullanabilecekler. Vakıf Bank'ın başlattığı bu kampanya, müşterilere ekonomik açıdan avantajlı bir alışveriş imkanı sunarken, aynı zamanda Worldcard'ın kullanımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Kampanya kapsamında sunulan hediyeler ve Worldpuanlar, müşterilere cazip bir teşvik sağlayarak, alışveriş yapma deneyimini daha da keyifli hale getirmektedir.