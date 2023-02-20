Başvuru yapmaya gerek yok! Herkesin e-Devlet'ten alması gerekiyor: Başvurular açıldı







DEPREMZEDE VATANDAŞLAR İÇİN GEÇİCİ KİMLİK







6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan iki büyük deprem felaketi sonrasında depremden etkilenen vatandaşların kimliklerine erişebilmesi için başvurular başladı. Peki geçici kimlik belgeleri nasıl alınacak? Başvurular nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Depremzede vatandaşların deprem sonrasında sorun yaşamamaları için alacakları geçici kimlik belgeleri ile ilgili başvurular alınmaya başladı.Geçici kimlik kartı için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden alınacak. Depremzede vatandaşlar kendisi için, çocuğu için ya da vasisi olduğu kişiler için barkodlu geçici kimlik belgelerini e-Devlet sisteminden başvuru yaparak alabilecek. Geçici kimlik belgeleri 3 ay boyunca geçerli olacak.