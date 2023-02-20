YAŞAM
20 Şubat 2023 - 18:00

Başvuru yapmaya gerek yok! Herkesin e-Devlet'ten alması gerekiyor: Başvurular açıldı

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında depremzede vatandaşlar için kimlik belgesi çalışmaları başladı. Peki geçici kimlik belgeleri nasıl alınacak? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
20 Şubat 2023 - 18:00
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Başvuru yapmaya gerek yok! Herkesin e-Devlet'ten alması gerekiyor: Başvurular açıldı
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6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan iki büyük deprem felaketi sonrasında depremden etkilenen vatandaşların kimliklerine erişebilmesi için başvurular başladı. Peki geçici kimlik belgeleri nasıl alınacak? Başvurular nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEPREMZEDE VATANDAŞLAR İÇİN GEÇİCİ KİMLİK

Depremzede vatandaşların deprem sonrasında sorun yaşamamaları için alacakları geçici kimlik belgeleri ile ilgili başvurular alınmaya başladı. 



Depremzede Vatandaşların Geçici Kimlik Belgeleri

Geçici kimlik kartı için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden alınacak. Depremzede vatandaşlar kendisi için, çocuğu için ya da vasisi olduğu kişiler için barkodlu geçici kimlik belgelerini e-Devlet sisteminden başvuru yaparak alabilecek. Geçici kimlik belgeleri 3 ay boyunca geçerli olacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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