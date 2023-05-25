Başvuruda bulunanlar dikkat: 2023 Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları belli oldu! Adalet Bakanlığı personel alım sonuç sorgulama ekranı

Adalet Bakanlığı tarafından açılan ilanlara uygun şartları sağlayan adaylar, internet üzerinden başvurularını tamamladı. Başvuruları geçerli kabul edilmek için adayların gerekli özel ve genel şartları sağlamaları gerekmektedir. Bazı kadrolar için sözlü ve uygulamalı sınavlara katılacak adaylar belirlenecektir. Adalet Bakanlığı, psikolog, icra katibi, sosyal çalışmacı, zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, şoför, aşçı gibi sözleşmeli personel alımları yapacak. Ayrıca Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü için de iki ayrı sözleşmeli personel alımı planlanmaktadır. Başvurularını eksiksiz tamamlayan adaylar sonuçlarını beklemektedir
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU SORGULAMA
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 11 Mayıs tarihinde sona erdi. Ancak geçen 13 günlük süre içerisinde personel alımı sonuçları henüz duyurulmadı. Alım yapılacak personeller, genel ve özel başvuru şartları, eğitim durumu, yaş ve diğer kriterlere göre belirlenecektir. Başvurusu şartları sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Şu ana kadar sonuçların açıklanacağı resmi bir tarih verilmemiştir, ancak Haziran ayı içerisinde duyurulması beklenmektedir. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları, adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır. Sözlü sınavlara katılmaya hak kazanan adayların listesi, Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanacaktır. Personel alımı sonuçlarını öğrenmek için başvuru yapılan gibi e-Devlet üzerinden şifre ve T.C. kimlik numarasıyla sorgulama yapmak mümkün olacaktır. Personel alımı ilanlarına göre, infaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi gibi farklı kadrolarda toplamda 22 bin 43 kişilik istihdam sağlanacaktır. Bu alımlarla birlikte adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700 ve Bakanlık merkez teşkilatında 563 kişi istihdam edilecektir. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan ilanlara uygun şartları sağlayan adaylar, internet üzerinden başvurularını başarıyla tamamlamışlardır. Başvurularının geçerli kabul edilmesi için adayların özel ve genel şartları karşılamaları gerekmektedir. Bazı kadrolar için ise sözlü ve uygulamalı sınavlara katılacak adaylar belirlenecektir. Başvurularını tamamlayan adayların, başvuru sürecinde belirtilen şartları karşılamaları büyük önem taşımaktadır. Özel ve genel şartları sağlayan adaylar, ilgili kadrolar için değerlendirmeye alınacak ve başarılı olan adaylar sınav sürecine dahil edilecektir. Sözlü ve uygulamalı sınavlar, adayların yeteneklerini, bilgi düzeylerini ve mesleki becerilerini değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır.
Başvurularını tamamlayan adayların sonuçlarını öğrenmek için ilgili kurumun resmi duyurularını takip etmeleri gerekmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen süreler içinde başvurularını tamamlayan adaylara, sonuçlar hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Adaylar, başvurularının sonucuna göre ilerleyen süreçlerde iş görüşmeleri veya diğer aşamalara davet edilebilirler. Sonuç olarak, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan ilanlara başvuru sürecini tamamlayan adaylar, uygun şartları sağladıklarında ilgili kadrolar için değerlendirileceklerdir. Başarılı olan adaylar, sınavlara katılmak üzere belirlenecek ve sonuçları hakkında ilgili kurum tarafından bilgilendirileceklerdir. Adaylar, sonuçları beklerken ilgili kurumun resmi duyurularını takip etmelidirler.