Başvurular an itibarıyla başladı: İŞKUR günlük 360 TL cep harçlığı verecek! Hemen başvurun







Uygunluk koşulları ve program detayları:







Ödeme detayları:

Başvuru süreci:

Türkiye İş Kurumu İŞKUR, İşbaşı Eğitim Programına katılan işsizlere günlük 359,90 TL cep harçlığı vereceğini duyurdu. Bu program, iş arayanlara mesleki deneyim kazandırmak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak için tasarlandı.Programa katılabilmek için başvuru sahiplerinin İŞKUR'a işsiz olarak kayıtlı olmaları, en az 15 yaşında olmaları ve işveren ile herhangi bir kan bağının bulunmaması gerekiyor. Ayrıca, son bir yıl içinde aynı işveren tarafından emekli edilmemiş veya sigortalı yapılmamış olmaları da gerekiyor. Katılımcıların iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanma şartlarını da taşımaları lazım. Katılımcılar programdan bilişim ve imalat sektörlerinde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay süreyle yararlanabilir. Programa en fazla 2 kez katılınabilir ve programdan yararlanan toplam kişi sayısı 3'ü geçemez. Program günde en az 5 saat, en fazla 8 saat olmak üzere haftada 45 saati aşmayacak şekilde en fazla 6 gün olarak planlanıyor.Katılımcılar, geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlara katılmaları halinde günlük 359,90 TL alacaklar. İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 327,18 TL, öğrencilere günlük 245,38 TL, işsizlik ödeneği alanlara ise günlük 163,59 TL ödenecek. Program süresince genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri de kurum tarafından karşılanacak.Başvuru şartlarını taşıyanlar İŞKUR E-Şube üzerinden veya 81 ilin tamamında bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerinden programa başvuru yapabilirler.