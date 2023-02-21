Başvurular başladı... Belgesiz, kefilsiz şartsız 10000 TL ödenecek! Başvuran alıyor, acele edin

Türkiye'de kamu bankalarının başında gelen Ziraat Bankası yeni kampanyasını duyurdu. Ziraat Bankası müşterilerine özel olarak hazırlanan kampanya kapsamında belge ve kefil şartı aranmaksızın 10.000 TL kredi
desteği sağlayacak. Son dönemde ülkemizde yaşanan zorlu süreçler kapsamında Ziraat Bankası nakdi ihtiyacı bulunan müşterilerine 10.000 TL ihtiyaç kredisi imkanını sundu. Bu kapsamda nakdi ihtiyacı bulunan müşteriler çok uygun faiz ve vade imkanlarıyla ödemelerini alabilecek.
Uygun faizli ve 36 aya kadar varan vade imkanlarıyla sunulan kampanya kapsamında vatandaşlar kendi bütçelerine uygun ödeme planlamasıyla 12,24 veya 36 vade ile 10.000 liralık ihtiyaç kredisine başvuru sağlayabiliyor. Müşteriler Ziraat Bankası tarafından sunulan 10.000 liralık ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru sağlayarak onaylanması halinde anında kullanım sağlayabiliyor.
10.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİNE BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?
Ziraat Bankası müşterilerine özel olarak sunulan kampanyaya nasıl başvuru yapıldığı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. 10.000 TL ihtiyaç kredisine başvuru yapmak için şubeye gitmek gerekmiyor. Ziraat Bankası müşterileri haftanın ve günün her saati mobil veya internet bankacılığı üzerinden hiçbir evrak sunmaya gerek duymaksızın 10.000 liralık ihtiyaç kredisine başvuru sağlayabiliyor. Gerçekleştirilen başvurunun ardından kısa bir süre içerinde onaylanan başvurunuz kapsamında krediniz hesabınıza aktarılmış oluyor. Aktarılan kredinizi ister ATM'den ister şubeden çekebileceğiniz gibi para çekmeden hesabınızdan da kullanabilirsiniz. 10.000 TL'lik kredi başvurusu sadece mobil ve internet bankacılığından değil kefil şartı aranmaksızın şubelerden de gerçekleştirilebiliyor. Banka tarafından başvurunuzun sonuçlanmasının ardından kefilsiz krediniz hesabınıza geçiriliyor.