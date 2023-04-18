EKONOMİ
18 Nisan 2023 - 12:00

Başvurular başladı! O kişilere 20.000 TL para verilecek: 2 gün önce başladı

Yeni bir kampanya başlatıldı ve bu kampanya kapsamında başvuranlara anında 20 bin lira ödeme yapılacağı duyuruldu. İşte kampanyanın detayları...

EKONOMİ
18 Nisan 2023 - 12:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Başvurular başladı! O kişilere 20.000 TL para verilecek: 2 gün önce başladı


İş Bankası, bayram öncesinde nakit ihtiyacı olan müşterilerine yönelik bir sürpriz kampanya başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında, ihtiyaç sahibi müşterilere 20 bin TL'ye kadar ödeme yapılacağı belirtildi. Ancak yaklaşan bayram sebebiyle ihtiyaçların artması nedeniyle banka yeni bir kredi kampanyası daha paylaştı.

20 BİN TL ANINDA HESABINIZDA

kredi



Yapılan açıklamaya göre, İş Bankası müşterilerine faizsiz nakit avans olanağı sunuyor. Kampanya kapsamında, 15 Nisan ile 30 Nisan arasında İşCep uygulaması üzerinden "Müşteri Olmak İstiyorum" butonuna tıklayarak başvuru yapan müşterilere, 3.000 TL ile 20.000 TL arasında ödeme yapılacak. Faizsiz nakit avans kampanyasından yararlanmak isteyenlerin başvuru yapması gerekiyor. Ayrıca, sadece bir kredi başvurusu yaparak bu kampanyadan da faydalanabilecekleri belirtiliyor.

Bu kampanya ile nakit avans kullanmak isteyen müşteriler, 5 ay vade seçeneğinden faydalanabilecekler. Ancak 20.000 TL ve üzeri tutarlarda nakit avans almak isteyen müşteriler için faiz uygulanacaktır. Taksitli nakit avans kullanımında, kart teslimi şartı da aranmayacaktır.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ