Başvurular başladı! TCKN son hanesine göre 1500 TL geri ödemesiz para yardımı!













12 AY KİRA YARDIMI YAPILACAK

BAŞVURU ŞARTLARI BELİRLENDİ

KİRA YARDIM ÖDEMESİ NE KADAR VERİLECEK?

KİRA YARDIM BAŞVURUSU

Başvuranlar devletten yardım parası alacak. Başvurunuzu TC kimlik numaranızın sona ermesinden sonraki 30 gün içinde tamamlayın ve ATM'den 1500 TL'lik yüklü bir nakit ödeme alacaksınız. Tüm devlet kurumları yoksul ve yoksul vatandaşlar için seferber edildi. Yaklaşan seçimler sonucunda vatandaşlara ödenen sosyal yardımlar keskin bir şekilde artacaktır. Doğalgaz desteği, elektrik tüketim desteği, evde bakım yardımı, malul aylığı, yaşlılık aylığı gibi ödemelerin yanı sıra artık devlet kira da veriyor. 12 ay boyunca düzenli olarak verilen kira talep koşulları belirlendi.Bir sonraki parlamento seçimlerinden önce hükümet yeni yardımlar için çalışmaya devam edecek. AK Parti hükümeti, ekonominin kötü gidişatına rağmen vatandaşlara çeşitli sosyal yardımlarda bulunuyor. Ekonomik kriz sırasında, yoksul ve ihtiyaç sahibi aileler için başka bir yardım fırsatı doğdu. Kira ödemekte zorlanan haneler 1.500 TL devlet kirası alıyor. 12 ay boyunca düzenli olarak ödenen kira talepleri elektronik yönetim üzerinden işleme alınır. Başvuru sahipleri 30 gün içerisinde Türkiye Cumhuriyeti sonlarına göre PTT veya ATM'den 1500 TL kira alacaklardır.Devlet, yoksul zor durumda olanları yalnız bırakmıyor. Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı'ndan gelen gelir desteği ödemeleri son dönemde dikkatleri üzerine çekti ancak bunlardan biri de kiraydı. Kira ödeyemeyen vatandaşlar dilerlerse devletten kira alabiliyor. Kira ödemesi 12 ay sürer ve bir talepte bulunmanız yeterlidir. Aile Bakanlığı tarafından verilen kira, belirli şartların yerine getirilmesi halinde kabul edilmektedir.Kira yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar için gerekli şartlar şunlardır: -Sigortalı olmamak -Emekli, dul ve yetim aylığı almıyor olmak -Mal varlığı olmamak -Gelir testi fakirlik sınırının altında olması -Düzenli bir gelire sahip olmamakDevlet tarafından ödenen kira ödeme tutarları ilden ile değişebilmektedir. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, büyük şehirlerde yaşayan ve kiraları yüksek olan vatandaşlara daha fazla kira verilecek. Özellikle üç büyük şehirde bu ücretler 1500 TL'ye kadar ulaşıyor. Küçük kasabalarda kira yardım ücretleri 850 TL ile 1150 TL arasında değişmektedir.12 aylık kirayı devletten alabilmek için e-devlet veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından başvurmanız gerekiyor. Haneden bir kişinin başvurması yeterlidir. Başvurular TC kimlik numaranızın son numarasına göre kabul edilir. T.C kimlik numaranız ile e-devletten öğrenebilirsiniz. Devlet hibeleri 10 gün içinde değerlendirir. Değerlendirme sonucu cep telefonunuza kısa mesaj olarak gönderilecek veya anketi elektronik yönetim üzerinden tamamlayabilirsiniz. Ödemesi onaylanan adaylar, PTT veya ATM'den kira yardımı alabilirler.