Başvurular bu sabah açıldı! 3 şartı sağlayanlara aylık 4.336 TL maaş bağlanacak







O YARDIMDAN YARARLANABİLMEK İÇİN ŞARTLAR NELER?





KRONİK HASTALIK YARDIMI NEDİR?











Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bayram sonuna kadar yeni bir sosyal yardım programını daha duyurdu. Bu program kapsamında, aşağıda belirtilen şartlara uygun olan başvuru sahiplerine her ay düzenli olarak 4.366 TL nakit yardımı yapılacaktır. Yardımlar, Ziraat Bankası veya PTT hesaplarına yatırılacaktır ve başvurular 24 Nisan 2023 tarihinde başlayacaktır. Başvuruları kabul edilenlerin hesaplarına 3 iş günü içerisinde ödemeler yapılacaktır. Aile Bakanlığı Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, bu yardımdan kimlerin faydalanabileceği ve başvuru şartları gibi detaylar da yer almaktadır.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni bir sosyal yardım programı, tüberküloz veya SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalara yöneliktir. Bu program, tüberküloz veya SSPE hastası olan kişilere veya onlara bakmakla yükümlü olan kişilere düzenli nakdi yardım sağlamayı hedeflemektedir. Yardımdan faydalanmak için, hastalık bilgileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemi tarafından onaylanmış ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilmiş olması gerekmektedir. Bu şekilde, tüberküloz veya SSPE hastalığı nedeniyle maddi zorluklar yaşayan kişilere destek sağlanacaktır.Kronik hasta yardımı, uzun süreli ve sürekli tıbbi bakıma ihtiyaç duyan hastalara sağlanan bir tür sosyal yardımdır. Kronik hastalıklar, genellikle uzun süreli tedavi gerektiren ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen hastalıklardır. Örnek olarak diyabet, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, kanser, astım gibi kronik hastalıklar verilebilir. Kronik hasta yardımı, hastaların tıbbi tedavi, ilaç, medikal cihaz, rehabilitasyon, bakım ve diğer sağlık hizmetlerine ulaşmasını desteklemek amacıyla çeşitli kaynaklardan sağlanabilir. Ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye değişebilen farklı sosyal yardım programları ve politikaları bulunmaktadır. Devlet, yerel yönetimler, sağlık sigortası şirketleri, sivil toplum kuruluşları ve hayır kurumları gibi kuruluşlar, kronik hastalara yardım amacıyla çeşitli programlar ve kaynaklar sağlayabilir. Kronik hasta yardımı, hastaların tıbbi masraflarını karşılamak, yaşam kalitelerini artırmak ve hastalıkla mücadele etmelerine destek olmak amacıyla sağlanır. Yardım miktarı, yardım programının türüne, hastanın hastalık durumuna, ekonomik durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Kronik hasta yardımı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için ilgili yerel sağlık hizmeti sağlayıcısı, sosyal hizmet kuruluşları veya devlet kurumları ile iletişime geçmek önerilir.