Başvurular tekrar açıldı! e-Devlet doğalgaz desteği almak için son çağrı: Şartlar esnetildi!

13,5 milyon kişinin etkilendiği asrın felaketiyle beraber ailelerin depremden ötürü etkilenmesine karşılık olarak çeşitli yardımlar başlatıldı. Fatura paralarının alınıp alınmayacağına karşılık meraklar artarken sevindirici haber verildi. Doğalgaz yardımı için neler yapılır? Kimler doğalgaz faturalarından yararlanabilir? İşte detaylar...
DOĞALGAZ YARDIMI İÇİN NELER GEREKLİ?11 ilin derinden etkilendiği depremlerle beraber 13,5 milyon kişi yaralanırken diğer şehirlerden vatandaşlar yardım gelmesiyle beraber destekler başladı. Depremin yaralarının sarılması zaman alırken faturalar için devlet tarafından destek sağlandı. Evi yıkılan veya hasar alan kişilerin mağdur olmasından ötürü fatura düzenlemeleri için e devlet üzerinden başvurular başladı. Vatandaşlar da aranan şartlara uygunluk bakıldığında e devlet üzerinden başvurular onaylanır.
Maliyetli bir ısınma yöntemi olan doğalgazın yaşanan depremler sonrasında ailelerin faturalarında duraklamalar yaşandı. TC vatandaşı olunması en büyük şart olurken sistem üzerinden giriş yapılarak doğalgaz desteği için başvurularda bulunulur. Başvuru yapmak isteyen kişilerin yarımdan yararlanabilmesi için başvuruya ikamet ettikleri adresi yazması ve o adres için yardım talep etmesi gerekmektedir. Başvurunuz sonunda ise hak edişiniz kesin hale geldiğinde faturanızın ödemesi yapılır.