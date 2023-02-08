Başvurularda son viraj: 30 gün şartına uyan 5.137 TL alabilecek













Devlet her ay PTT'den işsizlik maaşı ödemesi yapacak. Başvuru için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu maaşı alabilmek için 30 gün şartı bulunmaktadır. Başvuru için diğer şartlar nelerdir? Başvurular nereden yapılmaktadır? Merak edilen detaylar haberimizde.Devlet işsizlik maaşı alacak olan vatandaşlara her ay PTT şubelerinden ödeme yapacaktır. İşten çıkarılan vatandaş 30 gün içerisinde başvuru yapabilecek. Bu başvurular e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapabilecektir.Kendi rızası olmadan işten çıkarılan çalışan İŞKUR'da iş kaydı bulunmayan işsizlik maaşı adı altında maaş alabilecektir. Bu maaşın sürekliliği yoktur. Vatandaşın İŞKUR işsizlik maaşını alması işbaşı eğitim programı ve mesleki eğitim kursuna katılmasına engel değildir. İşsizlik maaşı alma kriterleri şunlardır: - İş haddinin feshedilmeden son 120 gün çalışmalıdır. -İş haddinin sona ermesi öncesinde üç yıl içerisinde minimum 600 gün işsizlik sigortası primi bulunmalıdır. -İş haddinin sona erdikten 30 gün içinde İŞKUR'a elden veya e-devlet üzerinden TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle başvuru yapılabilmektedir. Başvurular İŞKUR ve e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Yeni yılda işsizlik maaşı zamla birlikte 5.137 TL'ye ulaştı.