Başvurusunu yollayanın borçları rafa kalkacak: PTT'den görülmemiş destek!

Açıklama yapıldı. Başvuruda bulunan vatandaşların borcu sıfırlandı! Borçlar geride kaldı! kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Uygun faiz oranlarıyla beraber yapılandırılacak borç doğrultusunda ek olarak kredi desteğinde bulunulacak. PTT borç yapılandırılması konusunda emekli vatandaşlara büyük fırsatlar sağlıyor. Yapılacak olan yapılandırmaların ne kadar olacağı ve yapılandırma koşullarıyla ilgili PTT tarafından açıklama yapılması bekleniyor.
PTT'DEN EMEKLİ VATANDAŞLARA BORÇ KAPAMA KREDİSİPTT kredi borçlarından kurtulmak isteyen emeklilere özel şartlarda borç kapama desteği sağlıyor. PTT emekli vatandaşların son zamanlardaki fiyat artışlarında, kredi ve kredi kartı borçlarının yapılandırılması konusunda çözüm sağlıyor.
36 ay vade ve düşük faiz oranlarıyla birlikte diğer bankalara olan kredi ve kredi kartı borcu PTT aracılığıyla yapılandırılarak ödenecek. Bu fırsatı kaçırmayı istemeyen emekli vatandaşların bu doğrultuda bir adım atması ve borç yapılandırma hakkında destek alması uygun olmaktadır. Emekli vatandaşların borçlarını kapatmaları için avantajlar sunan PTT 36 ay vade ile %3,09'dan başlamakta olan faiz oranlarıyla beraber borç yapılandırılması fırsatı sağlıyor.