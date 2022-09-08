YAŞAM
08 Eylül 2022 - 19:12

Batı Nil virüsü taşıyan culex sinek türüne karşı hangi önlemler alınmalı? Batı Nil Virüsü taşıyan culex sinek türü Türkiye'de!

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, dünya genelinde her sene milyonlarca insanın taşıyıcı sivrisineklerin yaydığı hastalıklarla hayatlarını kaybettiğini, sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşım yapan viral enfeksiyon olan Batı Nil Virüsü hastalığının günden düne yayıldığını vurguladı. Peki, Türkiye’ye gelen culex sinek türünün yaydığı Batı Nil Virüsüne karşı hangi önlemler alınmalı? İşte uzmanlar tarafından culex sinek türünden bulaşan Batı Nil virüsünden korunma yolları….

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 19:12
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Batı Nil virüsü taşıyan culex sinek türüne karşı hangi önlemler alınmalı? Batı Nil Virüsü taşıyan culex sinek türü Türkiye'de!


Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, virüsün tehlikesiyle ilgili,

"Dünyada her yıl milyonlarca insan, sivrisineklerin taşıdığı hastalıklara bağlı olarak hayatını kaybediyor. Sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan bir tür viral enfeksiyon olan Batı Nil Virüsü hastalığı da günden güne yaygınlaşıyor. Enfekte olanlarda kuluçka süresi 2-14 gün arasında değişirken, henüz aşı ya da ilacı bulunmayan bu hastalıktan korunmak için önlem almak gerekiyor. Batı Nil Virüsü insanlarda enfeksiyona yol açmaktadır. Ana konağı vahşi kuşlar olan Batı Nil Virüsü insanlara en sık culex cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşmaktadır. Hastalık kişiden kişiye bulaşmamaktadır. Daha nadir olarak da kan transfüzyonu ve organ nakliyle bulaşmaktadır. Doğum sırasında anneden bebeğe de geçtiği bilinmektedir. Geçmişte dünya çapında büyük salgınlara neden olan virüsü taşıyan culex türü sivrisinekler ülkemizde de görülmektedir” sözlerini ifade etti.



Batı Nil Virüsü

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, virüse yakalanan kişilerin %80’inde herhangi bir belirti olmadığını ve hastalığın varlığına yönelik belirti gösteren %20’lik dilimde bulanan kişilerin de belirtilerinin %90’ında Batı Nil Ateşi olarak bilinen yüksek ateş görüldüğü aktarıldı. Sinir sistemi tutulumunun da toplam vakaların yalnızca %1’inde görüldüğü vurgulandı. Batı Nil Virüsü’ne bağlı olarak görülen sinir sistemi tutulumu sonucunda Batı Nil Nöro İnvaziv Hastalık (BNNI) olarak tanımlanan hastalık gelişmektedir. BNNI’nın yaklaşık yüzde 65’i ensefalit (beyin iltihabı), yüzde 30’u menenjit ve geriye kalan yüzde 5’lik kesim ise akut flask paralizi olarak tanımlanan felç türü ile seyreder. Tüm Batı Nil Virüsü vakalarının yüzde 1’i menenjit, ensefalit ve felç ile sonuçlanmaktadır. Ensefalit ile sonuçlanan vakaların ise yaklaşık yüzde 20’si hayatını kaybederken, bu oran felç vakalarında yüzde 10 ile yüzde 50 arasında yer aldığını vurguladı.

Batı Nil Virüsü

Yayılmakta olan virüsün aşısı veyahut ilacı olmadığını vurgulayan Kılıç, virüsün tedavi aşamasının oldukça önemli olduğunu vurguladı. Türkiye genelinde 2010 senesinden 2021 Kasım ayına kadar olan zaman diliminde 107 hastanın hastaneye bu virüsten kaynaklı rahatsızlık yaşayarak hastaneye başvurduğu, 15’inin hayatını kaybettiğini söyleyen Kılıç, geçtiğimiz hafta yapılan güncellemeyle birlikte 2022 yılının Ağustos ayı itibariyle, Avrupa Birliği ülkelerinde 45 kişinin enfekte olduğunun belirlendiğini bu enfeksiyonlar kapsamında 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
İlginizi Çekebilir
'TurAz Kartalı 2022' tatbikatı devam ediyor
'TurAz Kartalı 2022' tatbikatı devam ediyor
Kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Başkent'te izinsiz gösteriye polis müdahalesi
Başkent'te izinsiz gösteriye polis müdahalesi
Ünlü oyuncunun annesi evinin bahçesinde ipe asılı halde ölü bulundu
Ünlü oyuncunun annesi evinin bahçesinde ipe asılı halde ölü bulundu
Tokat’ta korkutan yangın!
Tokat’ta korkutan yangın!
Alevlere teslim olan iki katlı ev, samanlık ve ahır küle döndü
Alevlere teslim olan iki katlı ev, samanlık ve ahır küle döndü
Son Haberler
Fenerbahçe-Dinamo Kiev Maçı Canlı Anlatım!
Fenerbahçe-Dinamo Kiev Maçı Canlı Anlatım!
Brent petrol fiyatı yerle bir oldu! 90 doların altında! 8 Eylül 2022 Brent petrol varil fiyatı
Brent petrol fiyatı yerle bir oldu! 90 doların altında! 8 Eylül 2022...
Kraliyet ailesi üyeleri Kraliçesi Elizabeth için Balmoral Kalesi'nde toplandı
Kraliyet ailesi üyeleri Kraliçesi Elizabeth için Balmoral Kalesi'nde...
EYT sözleşmesinde sona gelindi Bakan Vedat Bilgin duyurdu: EYT sözleşmesinde kritik dönem
EYT sözleşmesinde sona gelindi Bakan Vedat Bilgin duyurdu: EYT sözleşmesinde...
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Paketlerle dar gelirlileri rahatlatacak tedbirleri alıyoruz'
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Paketlerle dar gelirlileri rahatlatacak...
Düzce’deki göl ve göletlere yavru sazan balıkları bırakıldı
Düzce’deki göl ve göletlere yavru sazan balıkları bırakıldı
Corendon Alanyaspor, Ahmed Hassan'ı kiraladı
Corendon Alanyaspor, Ahmed Hassan'ı kiraladı
Borsa günü rekor seviyede kapattı
Borsa günü rekor seviyede kapattı
Başvuran öğrencilere anında 2.337 TL yardım! SED öğrenci yardım başvurusu başladı! SED yardım şartları ve başvuru ekranı
Başvuran öğrencilere anında 2.337 TL yardım! SED öğrenci yardım...
Avrupa Merkez Bankası ECB'den faiz kararının açıklanmasının ardından euro fırladı!
Avrupa Merkez Bankası ECB'den faiz kararının açıklanmasının ardından...
Hatayspor’dan son dakika bombası!
Hatayspor’dan son dakika bombası!
Asgari ücretlilere müjde! 2023'te uygulanacak olan asgari ücret tutarı belli oldu!
Asgari ücretlilere müjde! 2023'te uygulanacak olan asgari ücret tutarı...
Bankakart genç zorunlu mu, nereden alınır? KYK bankakart genç başvurusu ve burs ücreti
Bankakart genç zorunlu mu, nereden alınır? KYK bankakart genç başvurusu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu yıl hedefimizi rahatlıkla aşacağımıza inanıyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu yıl hedefimizi rahatlıkla aşacağımıza...
300 bin TL'lik soygun yaptı gidip parayı gazinoda yedi! Sosyal medya usta hırsızı ele verdi
300 bin TL'lik soygun yaptı gidip parayı gazinoda yedi! Sosyal medya...