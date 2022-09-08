Batı Nil virüsü taşıyan culex sinek türüne karşı hangi önlemler alınmalı? Batı Nil Virüsü taşıyan culex sinek türü Türkiye'de!













Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, virüsün tehlikesiyle ilgili,"Dünyada her yıl milyonlarca insan, sivrisineklerin taşıdığı hastalıklara bağlı olarak hayatını kaybediyor. Sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan bir tür viral enfeksiyon olan Batı Nil Virüsü hastalığı da günden güne yaygınlaşıyor. Enfekte olanlarda kuluçka süresi 2-14 gün arasında değişirken, henüz aşı ya da ilacı bulunmayan bu hastalıktan korunmak için önlem almak gerekiyor. Batı Nil Virüsü insanlarda enfeksiyona yol açmaktadır. Ana konağı vahşi kuşlar olan Batı Nil Virüsü insanlara en sık culex cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşmaktadır. Hastalık kişiden kişiye bulaşmamaktadır. Daha nadir olarak da kan transfüzyonu ve organ nakliyle bulaşmaktadır. Doğum sırasında anneden bebeğe de geçtiği bilinmektedir. Geçmişte dünya çapında büyük salgınlara neden olan virüsü taşıyan culex türü sivrisinekler ülkemizde de görülmektedir” sözlerini ifade etti.Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, virüse yakalanan kişilerin %80’inde herhangi bir belirti olmadığını ve hastalığın varlığına yönelik belirti gösteren %20’lik dilimde bulanan kişilerin de belirtilerinin %90’ında Batı Nil Ateşi olarak bilinen yüksek ateş görüldüğü aktarıldı. Sinir sistemi tutulumunun da toplam vakaların yalnızca %1’inde görüldüğü vurgulandı. Batı Nil Virüsü’ne bağlı olarak görülen sinir sistemi tutulumu sonucunda Batı Nil Nöro İnvaziv Hastalık (BNNI) olarak tanımlanan hastalık gelişmektedir. BNNI’nın yaklaşık yüzde 65’i ensefalit (beyin iltihabı), yüzde 30’u menenjit ve geriye kalan yüzde 5’lik kesim ise akut flask paralizi olarak tanımlanan felç türü ile seyreder. Tüm Batı Nil Virüsü vakalarının yüzde 1’i menenjit, ensefalit ve felç ile sonuçlanmaktadır. Ensefalit ile sonuçlanan vakaların ise yaklaşık yüzde 20’si hayatını kaybederken, bu oran felç vakalarında yüzde 10 ile yüzde 50 arasında yer aldığını vurguladı.Yayılmakta olan virüsün aşısı veyahut ilacı olmadığını vurgulayan Kılıç, virüsün tedavi aşamasının oldukça önemli olduğunu vurguladı. Türkiye genelinde 2010 senesinden 2021 Kasım ayına kadar olan zaman diliminde 107 hastanın hastaneye bu virüsten kaynaklı rahatsızlık yaşayarak hastaneye başvurduğu, 15’inin hayatını kaybettiğini söyleyen Kılıç, geçtiğimiz hafta yapılan güncellemeyle birlikte 2022 yılının Ağustos ayı itibariyle, Avrupa Birliği ülkelerinde 45 kişinin enfekte olduğunun belirlendiğini bu enfeksiyonlar kapsamında 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.