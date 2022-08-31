YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 17:11

Batman Belediyesi'nden Öğrencilere 'askıda Yemek' Uygulamasına Destek - Batman

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 17:11
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Batman Belediyesi'nden Öğrencilere 'askıda Yemek' Uygulamasına Destek - Batman


Batman Belediyesi ile Batman Üniversitesi arasında üniversite öğrencilerine yönelik "askıda yemek" uygulaması işbirliği protokolü imzalandı.


Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp'ın katılımıyla, Batman Belediyesi ve Batman Üniversitesi arasında üniversite öğrencileri için hayata geçirilen askıda yemek projesi protokolü imzalandı.




Vali Ekrem Canalp, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ile Merkez Kampüste protokol imzalayarak "askıda yemek" uygulamasına yardımcı oldu. Batman Belediyesi'nin her gün 13 bin 512 öğrenciye ücretsiz yemek vereceği protokol imzalandı.


Gerçekleşen protokol imzalama törenine Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir katıldı. Buna göre, Batman Belediyesi katkısıyla, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi boyunca üniversiteye bağlı 2 yemek salonunda öğrencilere ücretsiz yemek verilecek.


Vali Ekrem Canalp, "Batman'ın gençleri ise para bizim açımızdan teferruattır. Dolayısıyla da parasal boyutuna da razıyız. Çocuklarımız ve gençlerimiz söz konusu olduğu zaman Batman'ın da kamu kurumlarının da Batman Belediyesi'nin imkanlarını seferber etmekten hiçbir zaman tereddüt göstermeyeceğiz" dedi.


Rektör Demir ise, “Batman Üniversitesi olarak şehir ile bütünleşik, üniversite çalışmalarımız devam etmektedir. an itibariyle halihazırda yapıyor olduğumuz protokol askıda yemek protokolüdür. Batman Üniversitesi öğrencilerinin devlet katkı payını zaten, Batman Üniversitesi, devletimiz ödüyor. Öğrencinin cebinden çıkan katkı payını protokol ile Batmanlı her bir evladımızın, üniversitedeki her bir öğrencimizin Batman Belediyesi tarafından karşılanmasına yönelik bir protokoldür bu. Bunu kurumsal bir hale getirdik. Bu vesileyle verim arttı. Öğrenci başarısında artış oldu. Öğrencilerimiz kütüphaneyi daha aktif kullandılar. Disiplin suçu alan öğrenci sayımız azaldı. Öğrenci memnuniyetinde artış var ve öğrencilerimizin bütçesine destek sağladık. Protokolden önce ilk 7 aylık süreçte Batman Üniversitesinde kendi cebinden ücretini ödeyip yemek yiyen öğrenci sayısı 58 bin 654 iken maddi imkanı olmadığı için yemekhaneden istifade edemeyen öğrencilerimiz, bu maddi imkan belediyemiz tarafından karşılandıktan sonra 4 katına çıkıp 225 bin 855 evladımız, öğrencimiz Batman Üniversitesi yemekhanesinden istifade edip yemek yemiştir" ifadelerine yer verdi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...