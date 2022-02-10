Batman'da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre sobadan sızan gazdan zehirlenen bir aile hastanelik oldu. Batman Gercüş'ün Kayapınar beldesinde yaşayan 46 yaşındaki Salih Oğuz, eşi 40 yaşındaki Fadime Oğuz ve çocukları 5 yaşındaki Yusuf Emre Oğuz sobadan sızan gazdan etkilendi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Oğuz ailesi Batman’ın Gercüş İlçesinde bulunan devlet Hastanesine kaldırıldı. Aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
YAŞAM
10 Şubat 2022 - 20:02
Batman'da bir aile soba zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir aile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
YAŞAM
10 Şubat 2022 - 20:02
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