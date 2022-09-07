Batman'da ev sahibi ile kiracı tartışması cinayetle bitti

Alınan bilgiye göre, dün gece Körik Mahallesinde iş adamı Suat Özperk (60) ile kiracısı olduğu öğrenilen Veysi R. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Veysi R. tabancayla Özperk'e ateş açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olayın gerçekleştiği yere polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yollandı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özperk'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kiracı Veysi R, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.