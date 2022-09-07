Alınan bilgiye göre, dün gece Körik Mahallesinde iş adamı Suat Özperk (60) ile kiracısı olduğu öğrenilen Veysi R. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Veysi R. tabancayla Özperk'e ateş açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olayın gerçekleştiği yere polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yollandı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özperk'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kiracı Veysi R, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
YAŞAM
07 Eylül 2022 - 11:26
Batman'da ev sahibi ile kiracı tartışması cinayetle bitti
Batman'da ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ev sahibi kiracısı tarafından silahla öldürüldü.
YAŞAM
07 Eylül 2022 - 11:26
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