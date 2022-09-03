YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:27

Batman'da Suçlulara Göz Açtırmayan Polis Ekipleri, 14 Günde 291 Olayı Aydınlatarak 321 Kişiyi Yakaladı

Batman’da son 14 günde il genelinde meydana gelen 363 olaydan 291’ini aydınlatan polis ekipleri, çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 321 şüpheliyi yakalayarak adli mercilere teslim etti.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:27
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Batman'da Suçlulara Göz Açtırmayan Polis Ekipleri, 14 Günde 291 Olayı Aydınlatarak 321 Kişiyi Yakaladı


Batman'da son 14 günde il genelinde meydana gelen 363 olaydan 291'ini aydınlatan polis ekipleri, çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 321 şüpheliyi yakalayarak adli mercilere teslim etti.


Yapılan çalışmalara ilişkin edinilen bililere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, huzur ve güven ortamının devamı amacıyla, asayişe müessir hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik, kasten öldürme, kasten yaralama suçları başta olmak suretiyle yapılan çalışmalarda; 14-29 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen 363 olaydan; 291 olay aydınlatılıp, 321 şahsı yakaladığı belirtildi. Yapılan çalışmalarda yakalanan şahısların üzerinde ev iş yeri ve araçlarında, 6 adet tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 53 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 25 gram uyuşturucu madde, 9 adet uyuşturucu hap, 1 adet çalıntı cep telefonu, 2 adet çalıntı kol saati, 2 adet çalıntı ziynet eşyası, 2 adet çalıntı testere ve matkap, 4 adet çalıntı motosiklet elde edildi.





“Çalışmalarda 40 hırsızlık olayı aydınlatıldı”


Batman Emniyet Müdürlüğü aydınlatılan hırsızlık olaylarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, “14-29 Ağustos tarih aralığında Batman'da meydana gelen hırsızlık olayları konusu ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, 40 hırsızlık olayı aydınlatılmış, yakalanarak adli makamlara sevk edilen 31 şüpheli şahıstan 6 şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi. Adli makamlarca haklarında yakalama kararı verilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; toplam 43 şahıs yakalanmış; 17 şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edilmiş ve 26 şahıs adli makamlarca serbest bırakılmıştır” denildi.



“Çalışmalarda hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı”


Açıklamada, yapılan çalışmalarda hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan bir kişinin yakalandığı belirtilerek, "Hırsızlık ve Uyuşturucu Madde Ticareti suçlarından hakkında 30 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan B.B. adlı şahıs yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak ceza evine teslim edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.



“Kumar oynatılan 2 iş yer kapatıldı”


Operasyon dahilinde 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçundan 2 iş yerinin kapatıldığı ve 6 kişiye kumar oynamaktan tek tek bin 819 TL olmak suretiyle toplam 10 bin 914 TL idari para cezası kesildiği belirtildi. Operasyonlarda, günü birlik kiralık dairelere yönelik yapılan uygulamalarda; 12 kiralık daire kapatılarak, daire sahiplerine '1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet Suçundan' tek tek 26 bin 786 TL olmak suretiyle toplam 187.502 TL idari ceza yazıldı. Batman'da kayıp şahıs olarak aranan 19 şahıstan 16'sı bulunarak gerekli iş ve işlemler yapıldı.

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