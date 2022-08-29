GÜNDEM
29 Ağustos 2022 - 12:40

Batman'da şüpheli ölüm polis ekiplerini harekete geçirdi

Batman'da bir şahıs 10 katlı bir binanın 8'nci katından arabanın üstüne düşmüş halde bulundu. Şahsın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken polis ekipleri, şüpheli olaya ilişkin çalışma başlattı.

GÜNDEM
29 Ağustos 2022 - 12:40
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Batman’da şüpheli ölüm polis ekiplerini harekete geçirdi

Alınan bilgiye göre Olay, Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, R.D. isimli şahıs 10 katlı bir binanın 8'nci katından arabanın üstüne düşmüş olarak bulundu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri şahsın şüpheli ölümü üzerine olay mahali incelemesi yaptı. Yapılan incelemeler sonrası şahsın cansız bedeni cenaze aracına konularak otopsisi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

EDİTOR
Abidin brt
Abidin brt
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