Batman’da şüpheli ölüm polis ekiplerini harekete geçirdi

Alınan bilgiye göre Olay, Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, R.D. isimli şahıs 10 katlı bir binanın 8'nci katından arabanın üstüne düşmüş olarak bulundu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri şahsın şüpheli ölümü üzerine olay mahali incelemesi yaptı. Yapılan incelemeler sonrası şahsın cansız bedeni cenaze aracına konularak otopsisi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.