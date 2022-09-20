Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Batman Beşiri karayolunda gerçekleşti. Beşiri ilçesinden Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ye tekstil işçisi taşıyan 72 C 0089 plakasına sahip minibüse, 34 DZR 296 plakasına sahip otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobilde yer alan şoför ile minibüste yer alan biri şoför 10'u tekstil işçisi hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay mahaline birden fazla ambulans yollandı. 112 Acil Sağlık ekipleri kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.