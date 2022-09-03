Batman'da yere çakılan iki paraşütçü öldü

Kaza, Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Yamaç paraşütü yapmak için havalanan Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48) havalandıktan bir anlık sonra bilinmeyen bir nedenle yere çakıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma, polis ve sağlık personelleri bölgeye yollandı 112 sağlık personelleri ağır yaralanan paraşütçüler Çoban ve Özkan'a olay yerinde müdahale etti. Ağır yaralanan Çoban ve Özkan hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.