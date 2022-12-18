SPOR
18 Aralık 2022 - 18:17

Batman Petrolspor - Şanlıurfaspor maçında olaylar çıktı

Türkiye TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. Hafta maçında Batman Petrolspor kendi sahasında Şanlıurfaspor'u konuk etti. Mücadeleye ise yaşanan olaylar damga vururken, tribünler adeta birbirine girdi.

SPOR
18 Aralık 2022 - 18:17
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Batman Petrolspor - Şanlıurfaspor maçında olaylar çıktı


Batman Petrolspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanan karşılaşmada ortalık savaş alanına döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken ikinci yarıya hızlı başlayan taraf Kemal Tosun'un öğrencileri oldu.

51. dakikada Behlül Aydın'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçen Şanlıurfaspor, 57. dakikada ise Mert Çapar'ın attığı golle 2-0 öne geçti.

Maçın 61. dakikasında ise tribünler karıştı.



Batman Petrolspor taraftarları; sahaya koltuk, maytap ve meşale attı.

Polisin önlem almasıyla sahada olaylar yatışırken maçın hakemi Safa Yılmaz, maçı tatil etti.

Polis ile Batman Petrolspor taraftar grupları arasında gerginlik çıkarken Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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