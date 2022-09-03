Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı müsabaka öncesinde sarı-lacivertlilerin İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den transferi Michy Batshuayi taraftarı selamladı. Taraftarın tezahüratlarına alkışlarla karşılık veren Belçikalı futbolcu bundan sonra karşılaşmayı takip edebilmek için tribündeki yerini aldı.
SPOR
03 Eylül 2022 - 21:43
Batshuayi, Kadıköy'de
Fenerbahçe'nin Chelsea'den transferi Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, Kayserispor mücadelesi öncesinde Kadıköy'de taraftarı selamladı.
SPOR
03 Eylül 2022 - 21:43