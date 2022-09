Batshuayi: 'Sabırsızlıkla sahada takımım için gol atmayı bekliyor ve birlikte kupalar kazanmak istiyorum'

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Belçikalı forvet Michy Batshuayi, kulüp televizyonunda yayınlanan ‘Günün Röportajı' programına konuk oldu. İlk olarak takımın bir parçası olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ve yaşadığı mutluluğu izah eden Batshuayi, Teknik Direktör Jorge Jesus'la çalışmanın ayrıcalık olduğuna da değindi. Yıldız futbolcu, takımın mücadele ettiği her kulvarda kupalar kazanabilecek kalitede olduğuna da vurgu yaptı.

“Taraftarlarımıza çok ancak çok teşekkür ediyorum”

Sözlerine Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederek başlayan Batshuayi, “Öncelikle sizlerin aracılığıyla taraftarlarımıza çok ancak çok teşekkür ediyorum. Beni çok iyi karşıladılar ve buna bağlı olarak oldukça memnun olduğumu ifade etmeliyim. İyi karşılandığımdan dolayı gerçek anlamda çok mutluyum. Ben de sahada göstereceğim en güzel performansla onlara harika bir karşılık vermek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Çok disiplinli bir takımdayım”

Özellikle takımda disiplin konusunun çok hakim olduğunu vurgulayan Michy, “Buraya geldiğimde gördüğüm ilk şeylerden bir tanesi çok disiplinli bir takımda olduğumdu. Taktiksel anlamda çok disiplinli bir takımdayım ve herkes görevini ciddi şekilde yerine getiriyor. Böyle olması gerçekten çok güzel, ama Bu sayede şampiyon olabiliriz” dedi.

“Çalışmalar iyi gidiyor”

Takıma pozitif hava katmak için en hız kesmeden hazır olmaya çalıştığının vurgusunu yapan golcü futbolcu, “Şu an itibarıyla çalışmalar iyi gidiyor. Yavaş yavaş eskisine göre daha faydalı bir duruma geleceğimi düşünüyorum. Takıma pozitif şeyler katma adına en hız kesmeden bir sonraki maça hazır olmak için çalışmalarımı sürdürüyorum” diye konuştu.

“Ben buraya gol ve goller atmak için geldim”

Belçikalı oyuncu, transfer sürecine dair ise, “Transfer sürenin iyi geçtiğini söyleyebilirim. Bu süre zarfında başkanımızla çok fazla kez görüştük ve bana kulübün nasıl bir kulüp olduğundan bahsetti, bana ne denli güvendiğini anlattı. Yaptığımız video görüşmelerde ki sanırım 5-6 kez görüşmemiz oldu ve bu görüşmelerde ben de bana duyulan güveni fazlasıyla hissettim. Tabii ki de benden beklenti gol atmam ve ben de buraya gol ve goller atmak için geldim” diye açıklama yaptı.

“Bu ülkeyi çok seviyorum”

“Ben bu ülkeyi çok seviyorum” diye Batshuayi, bu tür devam etti:

“Ailem de aile üyelerim de burada yaşamaktan dolayı çok ancak çok mutlular. Fenerbahçe'nin bana sunmuş olduğu proje de oldukça güzel bir projeydi. Karşılıklı sevgi, saygı ve güven ilişkisiyle beraber buraya gelmeyi tercih ettim. Bundan dolayı da Fenerbahçe'deyim.”

“Hocamızla beraber ilerisi için güzel adımlar atmak istiyoruz”

Teknik Direktör Jorge Jesus konusu ile ilgili de görüşleri alınan Michy Bathuayi, “Kendisi gerçek anlamda çok fazla bir hoca. Dünyadaki herkes onun nasıl bir teknik adam olduğunu biliyor. Bununla ilgili son derece şey söylememe gerek yok. Bizim açımızdan da ligdeki durumumuz yönünden de olumlu olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla onunla çalışacak olmak benim için çok fazla bir mutluluk. Bizler de hem bir sahada harika bir performans ortaya koymak istiyoruz. Kişisel şeklinde de güzel bir performans sergilemek istiyorum. Kalitemizi ortaya koymak istiyoruz ve hocamızla beraber ilerisi için güzel adımlar atmak istiyoruz” diyerek konuşmasını belirtti.

“Kupalar kazanmamız kaçınılmaz”

Mücadele ettiği her kulvarda kupalar kazanabilecek kalitede bir takımda olduğunu, “Kısa bir müddet önce takıma katıldım ancak gördüğüm kadarıyla çok fazla bir kaliteye sahibiz. Takım arkadaşlarım çok fazla bir kaliteye sahipler. Dolayısıyla söz konusu turnuvalarda hiçbir şey kazanmamak bence çok mümkün olmayan bir şey. Bana göre kupalar kazanmamız kaçınılmaz. Ligde de şampiyon olarak hedefimize ulaşmak istiyoruz” şeklinde aktaran tecrübeli santrfor, “Rekabet sizleri her an çok daha güçlü bir pozisyona getirir, seviyenizi ve takımın seviyesini yukarılara çıkartır. Dolayısıyla bu futbolun bir parçası ve bunu olumlu buluyorum” diyerek rekabet ortamının takımın gelişimine yaptığı katkıya da değindi.

Batshuayi, Türkiye Ligi hakkındaysa, “Türkiye Süper Lig'i gerçekten harika bir lig. Bu zaman kadar farklı liglerde oynadım ve her ligin hem avantajlı hem iyi aynı zamanda da kötü tarafları vardır. Ama buranın güzel bir lig olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

“Hep bu numarayı tercih ettim”

Michy, 23 numarayı tercih sebebini ise şöyle anlattı:

“Tercih ettiğim numara 23. Açıkçası hep bu numara ile de başlamıştım. Dolayısıyla bu tercih ettiğim numarayı da burada seçtim.”

“Futbol dışında ailemle vakit geçiriyorum”

Futbol dışındaki yaşamından da kısaca bahseden oldukça verimli geçiren futbolcu, “Futbol dışında ailemle vakit geçiriyorum. Aile benim için oldukça önemli. Aynı zamanda konsol oyunu oynuyorum. Basit yaşamayı seviyorum. Dediğim gibi figürleri ve konsol oyunu oynamayı seviyorum. Ayrıca figür koleksiyonum da vardı ama bunu durdurdum çünkü son derece var. Buna ilgim de Japon çizgi filmleri, kitaplar vs. Bundan kaynaklı bir ilgi söz konusu olduğu için başlamıştım. Ben, basit yaşamaya çalışan birisiyim. Evimde daha sık bunun gibi zaman geçiriyorum” dedi.

Örnek aldığı isim

Dünya futbolunda örnek aldığı isimlerden bir tanesinin ‘Thierry Henry' olduğunu da söyleyen Batshuayi, taraftara verdiği şu mesajla sözlerini noktaladı: