YAŞAM
02 Eylül 2022 - 16:33

Battalgazi'de Eylül Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Battalgazi Belediyesi Meclisi, olağan Eylül ayı toplantısının birinci birleşimi tamamlandı.

YAŞAM
02 Eylül 2022 - 16:33
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Battalgazi'de Eylül Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı


Toplantıda 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.


Battalgazi Belediye Meclisi, Eylül ayı birinci birleşimi Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda Başkan Vekili Zafer Kırçuval başkanlığında gerçekleştirildi. Toplamda 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantıda, ilk başta Ağustos ayı karar özeti oy birliği ile kabul edildi. İmar plan değişikliği konusu ile ilgili bazı maddeler mecliste kabul edilerek karara bağlanırken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.




Battalgazi Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısı ikinci bileşimi 6 Eylül Salı günü saat: 15.00'de Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirecek.

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Haber Editörü
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