YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:54

Battalgazi'de Yaz Akşamları Devam Ediyor

Malatya Battalgazi Belediyesi’nin yaz akşamlarında ilçe halkının keyifli vakit geçirmesini sağlamak amacıyla düzenlediği “Battalgazi’de Yaz Akşamları” programı Göztepe Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:54
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Battalgazi'de Yaz Akşamları Devam Ediyor


Malatya Battalgazi Belediyesi'nin yaz akşamlarında ilçe halkının keyifli vakit geçirmesini sağlamak amacıyla düzenlediği “Battalgazi'de Yaz Akşamları” programı Göztepe Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Yüzlerce kişinin katıldığı, renkli anların yaşandığı programda mahalle sakinleri unutulmaz bir akşam yaşadı.


Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Battalgazi'de Yaz Akşamları” programının üçüncüsü Göztepe Mahallesi'nde Göztepe Parkı içerisinde düzenlendi. Her hafta bir mahallede düzenlenen program çerçevesinde açık hava konseri verilirken benzer şekilde çocuklar için kukla oyunları, geleneksel Türk gölge oyunları, Nasrettin Hoca ile Barış Manço gösterileri ve çocuk yüz boyaması yapıldı. Yoğun bir katılımın olduğu programda katılımcılar keyifli bir akşam geçirdi.




Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de düzenlenen programa katılarak bu keyifli anlara eşlik etti. Mahalle sakinleri Başkan Güder ile bol bol fotoğraf çektirerek düzenlenen bu programdan dolayı teşekkür ettiler. Göztepe Mahallesi Muhtarı Bilal Yerli de yaptığı konuşmada “Sıcak bir havalar insanların bunaldığı zamanlar ve insanlar akşamları dışarı çıkıp zaman geçirmek istiyor. Başkanımız bu güzel programı ayağımıza kadar getirdi. Başkanımıza ve buraya gelen mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum” dedi.



“Bizim gönlümüzde siz varsınız”


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de “Göztepe Mahallemize misafir olalım istedik ve misafir olurken de onlarla keyifli zaman geçirelim istedik. Mahalle sakinlerimizi bir araya getirip aralarındaki muhabbetin artmasını hedefliyoruz. Bu programlarımız mahalle mahalle devam edecek ve insanlarımızın kaynaşmasını sağlayacağız ve çocuklarımızı eğlendireceğiz. Bugün yüzlerce kişinin programımıza katılım gösterdiği görüyoruz. Parkımız neredeyse tamamen dolmuş ve bu keyifli anlara eşlik ediyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizim gönlümüzde siz varsınız. Bizler her an sizlerin emrinizdeyiz. Böyle güzel mekanları tüm mahallelerimize kazandırmak istiyoruz. Mahallemize yarı olimpik yüzme havuzunu kazandırdık. Çocuklarımız, gençlerimiz istifade etsinler istiyoruz. Ankara'da Çankaya varsa, İstanbul'da Bakırköy varsa Malatya'da da Göztepe'miz var. Biz Göztepe'yi en iyi yere taşıyacağız. Bize güvendiniz biz de sizin güveninizi boşa çıkarmayacağız. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ‘Durmak yok hizmete devam” diye konuştu.

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Haber Editörü
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