Batuhan Karadeniz yeni takımını açıkladı! Adım adım Bursaspor'a gidiyor

Kariyerinde 14 farklı takımda forma giyen Batuhan Karadeniz, yeni takımını sosyal medyadan duyurdu.
Futbola 2007 yılında Beşiktaş'ta başlayan Batuhan Karadeniz burada fazla kalıcı olmadı ve 1.5 sezon sonra Eskişehirspor'a kiralandı. 2009 yılında Beşiktaş'a geri dönen Batuhan Karadeniz, 1 sezon sonra bonservisi ile Eskişehirspor'un yolunu tuttu.
3 sezonluk Eskişehirspor macerasının ardından Beşiktaş'a geri dönen Batuhan, 2013 yılında Trabzonspor'a transfer oldu. Yarım sezon burada top koşturan deneyimli golcü daha sonra Sivasspor'un yolunu tuttu. İlk yurt dışı transferini 2015'te St. Gallen'e imza atarak yapan Batuhan, sonrasında sırasıyla Şanlıurfaspor, Sakaryaspor ve Adana Demirspor formalarını giydi.
Bandırmaspor'u ligde tuttu!2018 sezonunda Balıkesir temsilcisin transferin son gününde imzayı atan Batuhan Karadeniz çıktığı 3 maçta 3 gol atarak takımın kümede kalma yolundaki tek umudu oldu.
Fethiyespor karşısında uzatma dakikalarında attığı golle Bandırmaspor'u galip getiren golü atan Batuhan Karadeniz ayrıca kümede kalmanın da habercisi olmuştu.