Batuhan Karadeniz yeni takımını açıkladı! Adım adım Bursaspor'a gidiyor













Bandırmaspor'u ligde tuttu!

Tuzlaspor'u şampiyon yaptı!

38 gole katkısı şampiyonluğa yetmedi!

Kariyerinde 14 farklı takımda forma giyen Batuhan Karadeniz, yeni takımını sosyal medyadan duyurdu.Futbola 2007 yılında Beşiktaş'ta başlayan Batuhan Karadeniz burada fazla kalıcı olmadı ve 1.5 sezon sonra Eskişehirspor'a kiralandı. 2009 yılında Beşiktaş'a geri dönen Batuhan Karadeniz, 1 sezon sonra bonservisi ile Eskişehirspor'un yolunu tuttu.3 sezonluk Eskişehirspor macerasının ardından Beşiktaş'a geri dönen Batuhan, 2013 yılında Trabzonspor'a transfer oldu. Yarım sezon burada top koşturan deneyimli golcü daha sonra Sivasspor'un yolunu tuttu. İlk yurt dışı transferini 2015'te St. Gallen'e imza atarak yapan Batuhan, sonrasında sırasıyla Şanlıurfaspor, Sakaryaspor ve Adana Demirspor formalarını giydi.2018 sezonunda Balıkesir temsilcisin transferin son gününde imzayı atan Batuhan Karadeniz çıktığı 3 maçta 3 gol atarak takımın kümede kalma yolundaki tek umudu oldu.Fethiyespor karşısında uzatma dakikalarında attığı golle Bandırmaspor'u galip getiren golü atan Batuhan Karadeniz ayrıca kümede kalmanın da habercisi olmuştu.Bandırmaspor'da yeni sezona da iddialı şekilde başlayan Batuhan attığı 10 gol ile takımın yıldızı haline gelmişti. Devre arası Balıkesir ekibi ile sürpriz şekilde yollarını ayıran Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'a imza atmıştı. 8 maçta attığı 5 gol ile takımını Play-Off potasına sokan tecrübeli golcü, Tuzlaspor'un sezon sonunda tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e çıkmasında büyük katkısı oldu.Tuzlaspor macerasının ardından rotayı 2. Lig'e çeviren Batuhan Karadeniz, 1461 Trabzon FK ile anlaştı. Karadeniz temsilcisi ile çıktığı 38 maçta 30 gol 8 asistlik performansıyla 38 gole etki eden Batuhan, takımının 1. Lig'e çıkmasına yetmedi. 1461 Trabzon FK macerasının ardından Iğdır FK ve Vanspor FK formaları terleten Batuhan Karadeniz'den yeni adresi ile ilgili çarpıcı açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden Batuhan Karadeniz şu sözleri aktardı: "Bursalı kardeşlerim; size sesleniyorum. Bursa transferi açabilir. Nasibimizde varsa geleceğiz"