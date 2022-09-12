Batum’da gezilecek en popüler 8 yer







1- Batum Bulvarı











2- Alfabe Kulesi





3- Batum Botanik Bahçesi





4- Ali ve Nino Heykeli





5- Piazza Meydanı





6- Avrupa Meydanı





7- Orta Cami





8- Virgin Mary Kilisesi





Batum'un 8 cazibeli merkezi hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için yazımızın içeriğini inceleyebilirsiniz. Batum, Sarp sınır kapısının yakınında bir konumda bulunuyor. Aynı zamanda Batum denilince ilk akla gelen gece hayatıdır. Ülke özellikle kumarhaneleri ve içecekleri ile ünlüdür. Gezginlerin ilk durağı Batum olabilir. Peki Batum gezilecek yerler nerelerdir?Batum Bulvarı, 1881 yılında Alman peyzaj mimarı ve botanikçi Rössler tarafından yaptırılmıştır. Bu ülkeyi ziyaret eden turistler ilk olarak Batum Bulvarı'nı ziyaret ediyor. Öğleden sonra toplam uzunluğu 7 km olan Batum Bulvarı'nı gezmenizi öneririz. Burada eşsiz manzara eşliğinde yürüyebilir ve etkileyici fotoğraflar çekebilirsiniz. Bulvarda dolaşırken 6 Mayıs Parkı'nı ziyaret edebilirsiniz. Ali ve Nino heykellerinin önünde de fotoğraf çekebilirsiniz. Akşam Batum Bulvarı'na gelmek isterseniz Alfabe Kulesi'ne gidebilirsiniz. Vaktiniz varsa dönme dolaba da binebilir ve dans eden fıskiye gösterisini izleyebilirsiniz. Karadeniz kıyısında gün batımında bile eğlenebilirsiniz.Batum'un ilgi çekici yerlerinden biri Alfabe Kulesi. 2012 yılında açılan Alfabe Kulesi 130 metre uzunluğundadır. Heykelin ana hatları alüminyum levhadan yapılmıştır. Alfabe Kulesi, Gürcü alfabesinin 33 harfine sahiptir. Akşamları ışıklı ışık sistemi ile büyüleyici bir heykele dönüşür.Şehir merkezine 9 km uzaklıkta bulunan Batum Botanik Bahçesi, büyüleyici güzelliği ile turistlerin uğrak noktasıdır. Yere otobüsle kolayca erişilebilir. Ortalama 109 hektar akan arazisi ile Batum'un en güzel komplekslerinden biridir. Aynı zamanda Rusya'nın en büyük botanik bahçesidir. Bu botanik bahçesinde 140'tan fazla bitki türü vardır. Ayrıca 90'ı Kafkas coğrafyasına ait 1800 bitki bulunmaktadır.Batum Bulvarı'nı gezmek isterseniz Ali ve Nino heykeline gitmenizi tavsiye ederiz. Turistlerin bu ülkeye geldiği en çok merak edildiği yerlerden biridir. Heykel, Azerbaycanlı yazar Kurban Saeed'in ölümsüz eserlerinde aşıkları simgeliyor. Bu heykel 7 metre yüksekliğindedir. Bir erkek ve bir kadınla muhteşem bir yapı olarak tanımlanır.Piazza Meydanı, İtalyan esintili bir yerdir. 2009 yılında inşa edilen bu meydan, Batum'un Eski Kent bölgesinde yer almaktadır. Özellikle meydanın zemin dekorasyonu bir mozaik gibi göründüğü için kırsala gelenler için merak edilen bir yer. Aynı zamanda Gürcü tarzı lüks yaşamı özetleyen bir yer.Avrupa Meydanı, Batum'un en popüler yerlerinden biridir. Bu meydan 2007 yılında tamamlanmıştır. Ülkeye gelen turistlerin ilk ziyaret ettiği yerlerden biridir. Meydanda Gotik ve Barok yapılar bulunuyor. Aynı anda Avrupa Meydanı'na gelmeyi planlıyorsanız Medea heykelini ziyaret edebilirsiniz.Batum Orta Camii, 1886 yılında Aslan Bey ailesi tarafından yaptırılmıştır. Geçmişte Batum'da üç cami vardı. İki cami arasında bulunan bu caminin adına "Orta Cami" adı verilmiştir. Binanın duvarlarındaki muhteşem süslemeler görülmeye değer. Kuran'dan alına el yazılarını da görebilirsiniz.Batum'a seyahat edenlerin Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etmeleri tavsiye edilir. Mimari özellikleri nedeniyle ülkeyi ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken bir kilisedir. 1898'den 1902'ye kadar inşa edilmiştir. Neo-Gotik kilisede eşsiz fotoğraflar çekebilirsiniz.