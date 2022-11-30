Bayat ekmekleri atmaya son! Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi yumurtalı ekmek kızartması tarifi







YUMURTALI EKMEK MALZEMELERİ NELERDİR?











YUMURTALI EKMEK NASIL YAPILIR?

Türkiye'de hem ekmek hem de yumurta çok fazla tüketilmektedir. Annelerimizin kahvaltı sofralarından eksik etmediği yumurtalı ekmek sizin de vazgeçilmeziniz olacak. Hem bayat ekmeklerinizi değerlendirebilir hem de lezzetli bir tarifle buluşabilirsiniz. İşte basit yumurtalı ekmek tarifi…Basit ve lezzetli bir tarif olan yumurtalı ekmek hem az malzemeli hem de doyurucu. Yumurtalı ekmek için gerekli malzemeler şu şekildedir:1 adet bayat ekmek 2 adet yumurta 1/2 su bardağı süt 1 yemek kaşığı un 1 çay kaşığı tuz Kızartmak İçin malzemeler 5 yemek kaşığı sıvı yağİlk önce yumurtalarınızı derin bir kap içerisinde kırarak tuz ekleyiniz. Yumurtaları iyice çırptıktan sonra üzerine süt ekleyiniz. Daha sonra karışımın içerisine un ekleyerek çırpma işlemine devam ediniz. Hazır olan karışımın içerisine dilimlediğiniz bayat ekmekleri tek tek batırınız. Arkalı önlü karışma bulamadığınız yumurtalı ekmekleri kızgın yağda kızartınız. Önceden kızdırılmış yağda ekmekleri pembeleşinceye kadar kızartın. Kızaran ekmekleri servis tabağına alınız. Şimdiden herkese afiyet olsun.