Yemek Tarifleri
30 Kasım 2022 - 01:13

Bayat ekmekleri atmaya son! Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi yumurtalı ekmek kızartması tarifi

Evdeki bayat ekmekleri atmadan yapabileceğiniz mükemmel bir tarifi sizlerle paylaşıyoruz. Geçmişten günümüze kadar ulaşan annelerin kahvaltılarda en çok yaptığı yumurtalı ekmek tarifi vazgeçilmeziniz olacak. Yağ çekmeden mükemmel yumurtalı ekmekler yapabilirsiniz. İşte basit yumurtalı ekmek tarifi…

Yemek Tarifleri
30 Kasım 2022 - 01:13
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Bayat ekmekleri atmaya son! Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi yumurtalı ekmek kızartması tarifi


Türkiye'de hem ekmek hem de yumurta çok fazla tüketilmektedir. Annelerimizin kahvaltı sofralarından eksik etmediği yumurtalı ekmek sizin de vazgeçilmeziniz olacak. Hem bayat ekmeklerinizi değerlendirebilir hem de lezzetli bir tarifle buluşabilirsiniz. İşte basit yumurtalı ekmek tarifi…

YUMURTALI EKMEK MALZEMELERİ NELERDİR?

Basit ve lezzetli bir tarif olan yumurtalı ekmek hem az malzemeli hem de doyurucu. Yumurtalı ekmek için gerekli malzemeler şu şekildedir:



1 adet bayat ekmek

2 adet yumurta

1/2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

 Kızartmak İçin malzemeler

5 yemek kaşığı sıvı yağ

Yumurtalı ekmek kızartması tarifi

YUMURTALI EKMEK NASIL YAPILIR?

İlk önce yumurtalarınızı derin bir kap içerisinde kırarak tuz ekleyiniz.

Yumurtaları iyice çırptıktan sonra üzerine süt ekleyiniz.

Daha sonra karışımın içerisine un ekleyerek çırpma işlemine devam ediniz.

Hazır olan karışımın içerisine dilimlediğiniz bayat ekmekleri tek tek batırınız.

Arkalı önlü karışma bulamadığınız yumurtalı ekmekleri kızgın yağda kızartınız.

Önceden kızdırılmış yağda ekmekleri pembeleşinceye kadar kızartın.

Kızaran ekmekleri servis tabağına alınız.

Şimdiden herkese afiyet olsun. 

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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