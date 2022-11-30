Bayat ekmekleri atmaya son! Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi yumurtalı ekmek kızartması tarifi

Türkiye'de hem ekmek hem de yumurta çok fazla tüketilmektedir. Annelerimizin kahvaltı sofralarından eksik etmediği yumurtalı ekmek sizin de vazgeçilmeziniz olacak. Hem bayat ekmeklerinizi değerlendirebilir hem de lezzetli bir tarifle buluşabilirsiniz. İşte basit yumurtalı ekmek tarifi…
YUMURTALI EKMEK MALZEMELERİ NELERDİR?Basit ve lezzetli bir tarif olan yumurtalı ekmek hem az malzemeli hem de doyurucu. Yumurtalı ekmek için gerekli malzemeler şu şekildedir:
1 adet bayat ekmek 2 adet yumurta 1/2 su bardağı süt 1 yemek kaşığı un 1 çay kaşığı tuz Kızartmak İçin malzemeler 5 yemek kaşığı sıvı yağ