Bayat ekmekleri sakın çöpe atmayın! Bu tarifle sofraların sultanı olacak: Komşuların tarifini isteyeceği ekmek böreği







BAYAT EKMEKLERİNİZİ ARTIK İSRAF ETMEYİN:MAYDANOZ VE KAŞAR PEYNİRİ İLE MUHTEŞEM BÖREKLER YAPABİLİRSİNİZ







Bu böreği yaparken, fırın ısısını ve pişirme süresini kontrol etmeniz önemlidirSon zamanlarda ekmeğe gelen zamların yanı sıra, misafir gelecek diye fazla alınan veya bizlerin misafirliğe gittiğinde evde kalan bayat ekmekler, evlerimizde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, bayat ekmeklerinizi çöpe atıp israf etmek yerine, değerlendirebileceğiniz birçok lezzetli tarif mevcut. Özellikle, efsane lezzet olarak bilinen bayat ekmek böreği, bayat ekmeklerinizi değerlendirmenizi sağlar.Malzemeler arasında 1,5 ekmek veya pide (bayat), 1,5 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, 2 adet yumurta, 1 su bardağı beyaz peynir, yarım demet maydanoz ve kaşar peyniri yer almaktadır.Bayat ekmeklerimizi ufacık olucak şekilde kopartıyoruz. Yumurtaları bir kabın içine alıyoruz, süt, sıvı yağ, tuzu ve kabartma tozunu koyup çırpıcı ile çırpıyoruz. Sonrasında içine peyniri ve maydanozu ilave ediyoruz. Bu karışımın içine bayat ekmeklerimizi batırıyoruz. Her tarafı ıslandıktan sonra yağlanmış tepsiye yarısını koyuyoruz. içerisine kaşar rendesi serpiyoruz.Kalanı da üzerine boşaltıyoruz ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına sürüyoruz. Ekmekler hafif kızarınca fırını açıp her tarafına kaşar rendesi serpiyoruz. Üst tarafı kızarana kadar pişiriyoruz. Sıcak ikram etmenizi tavsiye ederiz. Bayat ekmek böreği, hem ekmeklerinizi değerlendirmenizi sağlar hem de kahvaltı sofralarınızda lezzetli bir alternatif sunar. Aynı zamanda, çocuklarınız da bu lezzeti severek yiyecektir. Bu börek yapılırken, fırın ısısını ve pişirme süresini kontrol etmeniz önemlidir. Ayrıca, maydanoz ve kaşar peyniri gibi malzemelerin miktarını isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.