Bayern Münih forması giyen Yusuf Kabadayı Galatasaray'a imza atabilir













Gurbetçi yıldız İstanbul'a gelebilir

Galatasaray rotayı Bayern Münih’in genç yıldızı Yusuf Kabadayı’ya çevirdi. Türk asıllı forvet oyuncusu için nabız yoklayan sarı kırmızılıların transferi bitirmeye yakın olduğu öğrenildi. Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edebilecek bir kadro planlaması üzerinde çalışan yönetimin Yusuf’u uzun zamandır takibe aldığı bu doğrultuda birçok isimle de temasta olduğu konuşuluyor.Kanat ve forvet bölgelerinde görev alan Yusuf Kabadayı geleceğin önemli yetenekleri arasında gösterilirken Galatasaray'ın nasıl bir transfer yolu izleyeceği de merak ediliyor. Bonservisiyle satın alınması ya da kiralık olarak takıma kazandırılması seçenekleri masada mevcut. Okan Buruk ve yönetimin transfer değerlendirmesi yapmak üzere bir araya gelmesi bekleniyor.Yusuf Kabadayı hem forvet olarak hem de sol kanat pozisyonunda forma giyebiliyor olmasıyla birlikte dikkatleri üzerine çekiyor. Kabadayı, 18 yaşında Alman devinin formasını terletiyor ve geleceğin yıldız adayları arasında yerini alıyor. Bu sezon Alman ekibinde toplamda 10 karşılaşmada süre alan Yusuf Kabadayı, bu müsabakalarda toplamda 3 gol ve 1 asistlik bir katkıyla oynadı.