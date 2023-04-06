BAYKAR'dan beklenen iş ilanı geldi! Rekor maaşla tecrübeli, tecrübesiz personeller alacak: Diploması olanlar dikkat

BAYKAR’DAN İŞ FIRSATI! BU FIRSAT KAÇMAZ!













BAŞVURU ŞARTLARI?

Baykar yüksek maaşla bir çok kişiyi bünyesinde istihdam edecek. Üstelikte başvuru şartları belli oldu. Bazı pozisyonlarda şart aranmıyor.Savunma sanayi denince akla gelen BAYKAR sanayideki gelişmeleri ile adından söz ettirir oldu. Bir çok vatandaşta BAYKAR ın çatısı altında çalışabilmek için müracaatta bulunuyor. Şimdi de BAYKAr yeni bir iş ilanı yayımladı bu ilana göre bir çok pozisyon için başvurular alınacak. İşte BAYKAR’ın personel ilanı detayları…. BAYKAR, savunma sanayinde oldukça tekonojisini geliştirdi. Türkiye’nin tanınmasında ve tanıtılmasında önemli rolü olan BAYKAR savunma sanayinin yanında aynı zamanda bir teknoloji şirketi. Bu nedenle de bünyesinde bir çok pozisyonda çalışan personeli bulunuyor. Üstelik bazı kadrolar içinde deneyim ve kalifiye gibi teknik özellikler bile aranmıyor. Bu kadroların çoğunda ise lisans mezunu şartı bile aranmıyor. Lise mezunları bile başvurabiliyor. BAYKAR’dan yapılan açıklamaya göre son ilan da da bu pozisyonlar için de başvuru açıldı. BAYKAR bünyesinde çalıştırılmak üzere bir çok pozisyonda kişiyi istihdam edecek. Bu pozisyonlara başvuru tarihlerine dikkat edilerek sizde BAYKAR çatısı altında yüksek maaşlı bir eleman olabilirsiniz. BAYKAR, iş geliştirme, medya ilişkileri, hafif platformlar, uzay projesi, yapısal teknolojiler gibi farklı alanlarda alım yapılacak. Mekanik entegrasyon, web yazılım, retro optik, yapay zeka alanlarında istihdam edilmek üzere personel ilanı paylaştı. Bu alanlar için işe alınacak personel sayısı işe her alanda farklılık gösteriyor. Hangi pozisyona hangi şartların istendiğini başvuru sayfasından takip edebilirsiniz.BAYKAR başvuru şartları her pozisyon için farklılık gösterebiliyor. Ancak bazı şartlar tüm pozisyonlar için ortak. Örneğin BAYKAR’da çalışacak kişilerin TC vatandaşı olma zorunluluğu var. Aynı zamanda seyahat etme özgürlüğü bulunması gerekiyor. Yeterli seviyede İngilizce bilmek, yoğun çalışma saatlerine ayak uydurmak gibi koşullar da aranan özelliklerin başında geliyor. İdari kadrolar için başvuracak adayların, MS Office kullanımını bilmesi isteniyor. Pozisyonlar ve bu pozisyonların başvuru şartlarını başvuru sayfasını ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.