Baykar'ın uçak mühendisi hayatını kaybetti













Gebze-Orhangazi-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınlarında gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre sabah İstanbul'dan Bursa'ya bir programa katılmak için yola çıkan Muratcan Kaya idaresindeki araç aynı yöne giden 41 yaşındaki Mustafa A. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.Kamyon şoförünün ihbarı üzerine olay bölgesine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobil içerisinde bulunan sürücü Muratcan Kaya ,22 yaşındaki Yusuf Taha Göktaş, 25 yaşındaki A. Talip Tığlı ve 26 yaşındaki Tarık Kesekçi'nin hayatını kaybetti.Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri yapılan ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Gerçekleşen kazada hayatını kaybeden birinin Baykar'da görevli olan aslen Nevşehirli Uçak Mühendisi Tarık Kesekçi olduğu ortaya çıktı.Öte yandan hayatını kaybeden mühendisin Türkiye Savunma Sanayinin en önemli envanterlerinden yerli ve milli Akıncı'nın yapımında görevli performans ve analiz mühendislerinin takım liderliğini yaptığı öğrenildi.Öte yandan Kesekçi, Akıncı'nın yapım aşamasını anlatan belgeselde de Selçuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. O belgesel Nevşehir'in gururu Tarık Kesekçi başlığıyla sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşıldı.Hız göstergesi 150'de takılı kaldıKaza bölgesinde yapılan incelemelerde otomobilin hız kadranının 145 ile 150 kilometre arasında takılı kaldığı iddia edilirken öndeki kamyonun ise 80 kilometre hızla seyrettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı karayolunda ulaşım araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.