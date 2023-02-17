BAYKAR personel alımını duyurdu! Bu işler tam size göre: En az lise mezunu olanlar hemen başvurabilir! Bir çok genç işe girebilmek için iş ilanlarını ve başvuruları kovalıyor. Bir haber BAYKAR'dan geldi. Baykar sözleşmeli personel alımı yapacak, hem de en az lise mezunu şartı var. İşte başvuruya ilişkin diğer detaylar...
BAYKAR'DAN PERSONEL ALIMITürk Savunma Sanayisi'nin en bilinen kuruluşlarından biri olan BAYKAR personel alacağını duyurdu. Ekonomik olarak zorluk çekilen bu dönemde gençleri ve işsizleri sevindirici bir haber geldi. Başvuruya ilişkin şartlar ve detaylar ise kurumun resmi internet sitesinde açıklandı. İşte BAYKAR'ın 2023 yılı personel alımına ilişkin ayrıntılar...
BAYKAR'ın resmi internet sitesinde bir işe alım ilanı yayınlandı. Farklı kadrolardan yapılacak başvurular ile ilgili kadro dağılımı ve başvuru koşulları ise vatandaşın bilgisine sunuldu. Bu dönemde ilaç gibi gelecek başvurunun detayları ise şöyle:
BAYKAR'ın resmi internet sitesinden yayınladığı mesajda personel alım kadroları ise şöyle:
Teknik Ressam, Yazılım mühendisi, operatör, İtfaiye Personeli, Kablaj Üretim Mühendisi, İmalat Mühendisi gibi kadrolar yer alıyor.Başvuru için yapılması gereken koşul ise öncelikle mühendislik becerisidir. İlgili bölümlere başvurabilecek kişilerin Mühendislik bölümlerinden mezun olması gerekmektedir. Üniversite ve lise mezunu olarak alımlar yapılacak. Başvurular sadece internet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuruya ilişkin bilgileri öğrenmek için “https://kariyer.baykartech.com/tr/basvuru/acik-pozisyonlar/” üzerinden başvuruda bulunulabilecek.