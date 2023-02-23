Zihinlerinizi kıskaca sokacak bu test üzerine IQ testleri yapılırken baykuşların arasında bir kedi bulan ise dahi kabul ediliyor. Fotoğrafta birçok baykuş yer alırken bunların arasında bir kedinin bulunması isteniyor. Sadece 10 saniye içerisinde kedinin resmini bulanların IQ oldukça yüksek olduğu biliniyor.
YAŞAM
23 Şubat 2023 - 19:45
Baykuşların arasındaki kediyi kaç saniyede bulabilirsiniz? Einstein gibi zekası olan bir çırpıda bulacak!
Optik illüzyon testleri son dönemlerde sıklıkla karşımıza çıkarken bu testler üzerinden görsel zeka geliştirmek ise oldukça mümkün. Bu görsel üzerinde gizli kediyi 10 saniye içerisinde bulmamız isteniyor. 250 kişiden 1 kişi bu testi başarılı geçiyor. İşte baykuşlar arasında ki kediyi bulmak için haberimizi okuyun.
YAŞAM
23 Şubat 2023 - 19:45