GÜNDEM
21 Eylül 2022 - 14:28

Bayrağa selam veren judocu Ahmet: 'Bayrağımızı bırakıp geçemedim'

Kayseri'de binada asılı olan Türk Bayrağına judocu selamı vererek görenleri duygulandıran Ahmet, "Bayrağımızı bırakıp geçemedim" dedi.

GÜNDEM
21 Eylül 2022 - 14:28
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Bayrağa selam veren judocu Ahmet: 'Bayrağımızı bırakıp geçemedim'


Kayseri'de yaşayan ilkokul 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Ahmet Yasin Biberci, judo antrenmanından sonra yaşadıkları apartmana geldi. Asansöre bineceği sırada apartmanda asılı olan Türk Bayrağını gören Ahmet, bayrağı selamladı. Ardından asansörü çağıran Ahmet, binmeden önce yeniden bayrağa dönerek judocu selamı verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, izleyenleri de duygulandırdı.

O anları anlatan Ahmet, bayrağa selam verdikten sonra kendini gururlu hissettiğini söyleyerek, "Ben judodan geliyordum. Daha sonra bayrağı görünce içimden bir heves geldi ve ben de bayrağa selam vermek istedim. Öylece bırakıp geçemedim. Kendimi gururlu hissettim. Bizim için oldukça önemli 3 şey var. Biri Kur'an-ı Kerim, ikincisi Türk Bayrağı ve üçüncüsü de vatanımız. Bizim için bayrak çok kutsal bir şeydir. O yüzden abilerim ablalarım da bayrağa saygılı olsunlar” dedi.



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