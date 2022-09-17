GÜNDEM
17 Eylül 2022 - 20:42

Bayraktar Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla sona erdi.

GÜNDEM
17 Eylül 2022 - 20:42
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Bayraktar Kızılelma’nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı


Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar Kızılelma'nın geliştirilme sürecinde kritik bir eşik daha geçildi. Bayraktar Kızılelma'nın birinci prototipi ile yapılan ilk motor entegrasyon testi başarıyla sona erdi. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde bulunan test alanında yapılan testi, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetti. 17 Eylül 2022'de başarıyla gerçekleştirilen motor entegrasyon testi ile Bayraktar Kızılelma ilk uçuşuna bir adım daha yaklaşmış oldu.



Akıncı ile benzer süreç

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen “Akıncı” projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'da da benzer bir süreç yaşandı. 1 Eylül 2019'da ilk motor entegrasyon testini tamamlayan Akıncı, 6 Aralık 2019'da ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Akıncı, ilk uçuşundan yaklaşık 1.5 yıl sonra 29 Ağustos 2021'de envantere girdi.

İlk uçuş 2023'te

Baykar'ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı projesinin test süreci yer testleri ile devam edecek. Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunun 2023 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Kısa pistli gemilere iniş-kalkış kabiliyeti

Bayraktar Kızılelma özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif rol alacak.

Agresif manevralarla hava muharebesi

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, bu özelliğiyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'dan ele geçirilen tecrübelerle Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirme çalışmaları devam etmekte olan insansız savaş uçağı, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak.

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