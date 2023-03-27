Bayraktar TB3 SİHA'nın ilk uçuşu için geri sayım başlatıldı!













BAYKAR teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, herkesin merakla beklediği müjdeli bir haberi paylaştı. Yılın ilk ayında ilk insansız savaş uçağı olarak tanımlanan KIZILELMA'nın göklere yükselmesinin ardından yeni bir adımın daha geleceğini duyuran Selçuk Bayraktar, Bayraktar SİHA'nın son sürümlerinden birisi olan TB3 için geri sayım başlatıldığını bildirdi.Ramazan ayından önce çekilmiş olan bir görüntüyü de paylaşan Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı gönderisinde, ""Bugün paylaşımını yaptığımız fotoğraflar, üretim bandında görülen türünün kanatlarını katlayabilen ilk 'balık' ramazan ayı öncesinde çekilmiştir. Büyük abisi olan Kızılelma'nın ardından ilk uçuşu için gün saymakta." şeklinde ifadeler kullandı.