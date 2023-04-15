Bayram'da bu bankalar nakit sorununu çözecek! Ramazan bayramına özel düşük faizli kredi kampanyaları başladı... İhtiyacı olan hemen başvursun, anında hesaba geçecek

Ramazan bayramı yaklaşırken bankalar, vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamaları ve bayram alışverişleri için uygun kredi
kampanyaları sunuyor. Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi Bankası gibi büyük bankalar arasında faiz oranlarının düştüğü bir yarış yaşanıyor. Bankalar, vatandaşların bütçelerine uygun kredi seçenekleri sunarken, QNB Finansbank en uygun faiz oranı ve taksit tutarıyla dikkat çekiyor.
GARANTİ BBVA
Ramazan bayramı yaklaşırken, bankalar uygun kredi seçenekleri sunarak vatandaşların bayram alışverişlerini rahatça yapmalarını sağlıyor. Garanti BBVA, bayram kampanyası kapsamında 50 bin TL'ye kadar 36 ay vade seçeneği sunuyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası ise mobil bankacılık üzerinden yapılan başvurulara 70 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor. 70 bin TL kredi alanlar, 36 aya kadar yüzde 1.95 faiz oranı ile ödeme yapabiliyor.
AKBANK
Akbank ise belge vermeden direkt kredi seçeneği sunarken, müşterilerine ödeme planlarını esnek bir şekilde ayarlayabilme ve 3 ay erteleme imkanı sunuyor. Kampanyalar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi bankası, bayram öncesinde başlattığı kampanyada 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor. Kredi başvuruları mobil uygulama ya da banka şubesi üzerinden yapılabiliyor ve vade süresi 36 aya kadar çıkabiliyor.
QNB FINANSBANK
QNB Finansbank ise kredi almak isteyen müşterilerine kefil ve belge talep etmeden 50 liraya kadar kredi vereceğini duyurdu. Mobil başvuru ile yapılan kredi başvurusunda, 12 ay vadeli düşük faizli 50 bin lira kredi imkanı sunuluyor. 70 bin lira kredi kullanılması halinde ise 1.79 faiz oranı ve 24 ay geri ödeme planı sağlanıyor.