Bayram gelmeden parası geldi! Emekliler bunu hemen yapın: 23.500 TL ek para ödenecek

Nisan ayı emekliler için müjdeli bir ay olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı habere göre, eski emekliler, EYT'liler ve diğer emekliler için minimum emekli maaşı Nisan ayında 7 bin 500 TL'ye yükselecek. Ayrıca, Ramazan Bayramı ikramiyesi de 2 bin TL olarak ödenecek. Ek olarak, EYT'liler de maaşlarının hemen hemen yarısı kadar ek bir maaş farkı almaya hak kazanacaklar. Bankalar da emeklilerin müşterisi olması için birbiriyle yarışıyor. Bu yarışta önde gelen bankalar, son dakika promosyon güncellemelerini resmi web sitelerinden yayınlıyorlar... Ayrıca bayramdan önce emeklilere 23.500 TL ek ödeme yapılacak. Bu ödeme için Akbank, emekli müşterilerine özel bir kampanya hazırladı ve milyonlarca vatandaşın dikkatini çekti. Akbank, emeklilere özel olarak toplamda 23.500 TL'ye kadar ödeme yapacak. Nakit ödemenin bir kısmı hesaplara 1.500 TL chip-para olarak geçerken, toplamda 7 bin TL'ye varan emekli promosyon ödemesi de hesaplara yatacak.
Emeklilerin alacağı minimum ödeme tutarı maaşa göre belirlenirken, zamlı maaş ise 7 bin 500 TL oldu. Bu nedenle, emeklilerin Akbank promosyon miktarı olarak bakacakları aralık 7 bin 500 TL ile 9 bin 999 TL arasında olacak. En az emekli maaşı alan vatandaşların bu aralıkta Akbank emekli promosyon tutarı ise 6.250 TL olacak. 10 bin TL ve daha fazlasını alan emeklilere ise nakit 7 bin TL yatacak. Üstelik, bunun üzerine bir de 15 bin TL ödeme yapılacak. Akbank emeklilerine özel promosyon kampanyasında, isteyen emekliler 15 bin TL daha nakit ödeme alabilirler. Bu nakit ödeme, faiz ödemesi yapılmadan bir kerede ödenebilir ve emekliler kendilerine uygun taksitlerle ödeme kolaylığı da sağlayabilirler.