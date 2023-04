ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI 1000 TL







Bayram gelmeden sürprizleri geldi! Listedeki öğrencilere 1000 TL devlet ikramiyesi: O tarihlere dikkat! Bu bayram sevindirici üç büyük sürpriz var! Öğrencilere her iki bayram öncesi bayram harçlığı verilecek. Bayram harçlığı adı altında verilecek bu paranın 1000 TL olduğu açıklandı. Bunun yanında emekli vatandaşların da yüzünü güldürecek ikramiyeler belli oldu. Her iki bayram ayrı ayrı almak üzere toplam emeklinin alacağı miktarlar ve öğrenci bayram harçlıkları. İşte tüm detaylar...Bu yıl ramazan bayramı 21 ve 23 nisan tarihleri arasında yaşanacak. Şimdiden bir çok öğrenci kendilerine verilecek olan bayram ikramiye tutarlarını merak ediyor. Bayram ikramiyeleri ile ilgili detaylar hız kazandı. Bayram ikramiyesi adı altında verilecek bu paranın 1000 TL olduğu açıklandı. Ramazan bayramına sayılı günler kala öğrencilerin bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı ve ne kadar olacağı ile ilgili sorular aldı başını gitti. Pek çok öğrenci bu sorunun cevabını merak ediyor. Bunun yanında emekli vatandaşlar için de bayram ikramiyelerinin netleşmesi söz konusu. Buna göre emeklilerde her iki bayram 2 bin TL olmak üzere, toplam 4 bin TL bayram ikramiyesi alacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi duyurduğu üç büyük müjdeye ilişkin diğer ayrıntılar...Seçim öncesi 3 büyük müjdesi olduğunu duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu müjdelerden birinin de öğrencilere verilecek bayram harçlıkları olduğu belirtiliyor. 14 Mayıs tarihinde olacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce müjdelerini açıklayacağını söyleyen Erdoğan'ın emekli ikramiyeleri ile beraber öğrencilere de bayramda bayram harçlığı vereceğini duyurdu. Emekli vatandaşlara her bayram 2 bin TL olmak üzere toplamda 4 bin TL bayram ikramiyesi verilecek. Öğrencilere de her iki bayramda 1 TL bayram harçlığı verilmesi bekleniyor. Bu ikramiyelerin önümüzde bir kaç günlük süreçte açıklanması bekleniyor.