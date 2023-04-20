Bayram gezmelerinde depoyu düşünmeyin! Bu kartla akaryakıt alan 60 TL'sini geri alacak: Son gün...







PETROL OFİSİ AKARYAKIT KAMPANYASI







Günden güne artış gösteren akaryakıt fiyatları vatandaşın cebini zorlamaya devam ederken bayram öncesinde kampanya müjdesi Petrol Ofisi'nden geldi. Peki Petrol Ofisi kampanyası nedir? Şartlar ne? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Petrol Ofisi bayram öncesinde müşterilerinin yüzünü güldürdü. Petrol Ofisi kampanyasından faydalanmak için son gün 24 Nisan olacak. Kampanya kapsamında Positive Card üyeliği olan benzin istasyonlarında yapılan 200 TL ve üstü ikinci yakıt alımlarında 15 TL yakıt hediyesi olacak. İkinci yakıt alımı 400 TL ve üstü olursa 30 TL hediye edilecek. İkinci yakıt hediyesinin 800 TL ve üstü olması durumunda ise vatandaşa 60 TL yakıt hediye edilecek.Mobil uygulama üzerinden kampanyadan bir tanesini seçerek katılım sağlamak gerekiyor. Petrol Ofisi kampanyası kapsamında araç plakası ile istasyona kayıt olan ve Positive Card kullanan müşteriler 60 TL yakıt hediyesi kazanabilecek. Mobil uygulama üzerinden katıl seçeneğini seçmek katılım sağlamak için geçerli olacak. Yakıt hediyelerinin son kullanım tarihi ise 9 Mayıs olacak. Aynı gün içinde karta yüklenecek olan bakiyelerde değişiklik yapmak için 0555 675 55 55 numarasını arayıp bildirmek gerekiyor. Petrol Ofisi kampanya süresince kampanyada değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.