GÜNDEM
13 Temmuz 2022 - 13:13

Bayram için Togo'ya giden İHH ekibi kaza yaptı! 3 İHH gönüllüsü hayatını kaybetti

Kurban Bayramı dolayısıyla çalışmalar düzenlemek için Togo’ya giden İHH ekibi kaza yaptı. Feci kazada 3 İHH gönüllüsü hayatını kaybederken 2 gönüllü de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin çantasından çıkan Türk bayrağı ise dikkat çekti.

GÜNDEM
13 Temmuz 2022 - 13:13
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Bayram için Togo’ya giden İHH ekibi kaza yaptı! 3 İHH gönüllüsü hayatını kaybetti


İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı’nda çalışmalar düzenlemek amacıyla Afrika Kıtası’nda yer alan Togo Cumhuriyeti’ne gitti. Gönüllülerden ve personelden oluşan İHH ekibi Togo’da trafik kazası geçirdi. Feci kazada İHH ekibinden 3 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.

İHH’den başsağlığı mesajı

Feci kaza sonrası İHH sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayımladı. Yapılan paylaşımda; Kurban Bayramı için Togo’ya giden Bursa personeli Ercan Ersoy, Gaziantep gönüllüsü Resul Çerezoğlu ve Togo gönüllüsü İbrahim Chabane’nin geçirdikleri trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi. Kazada araçta bulunan Bursa ve Trabzon gönüllüleri Mehmet Ali Akpınar ile Mustafa Aydın’ın da yaralandığı açıklandı.



Paylaşımın devamında İHH, “Vefat eden arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabrı cemil niyaz ederiz. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.” İfadelerini kullandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı

Son videosu ortaya çıktı!

Kazada araçta bulunan gönüllülerin çantasından çıkan Türk bayrağı dikkat çekti. Kazada hayatını kaybeden Ercan Ersoy’un hayattayken çektiği son video da ortaya çıktı. Ersoy, çektiği son videoda “Biz de Togo’nun başkentine geldik. Arkada da gördüğünüz gibi yağmurun bereketini de burada gördük. Biraz sonra buradan yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta olan kurban kesim bölgesine gideceğiz inşallah. Selamün aleyküm.” İfadelerini kullandı.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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