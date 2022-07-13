Bayram için Togo’ya giden İHH ekibi kaza yaptı! 3 İHH gönüllüsü hayatını kaybetti







İHH’den başsağlığı mesajı







Son videosu ortaya çıktı!

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı’nda çalışmalar düzenlemek amacıyla Afrika Kıtası’nda yer alan Togo Cumhuriyeti’ne gitti. Gönüllülerden ve personelden oluşan İHH ekibi Togo’da trafik kazası geçirdi. Feci kazada İHH ekibinden 3 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.Feci kaza sonrası İHH sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayımladı. Yapılan paylaşımda; Kurban Bayramı için Togo’ya giden Bursa personeli Ercan Ersoy, Gaziantep gönüllüsü Resul Çerezoğlu ve Togo gönüllüsü İbrahim Chabane’nin geçirdikleri trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi. Kazada araçta bulunan Bursa ve Trabzon gönüllüleri Mehmet Ali Akpınar ile Mustafa Aydın’ın da yaralandığı açıklandı.Paylaşımın devamında İHH, “Vefat eden arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabrı cemil niyaz ederiz. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.” İfadelerini kullandı.Kazada araçta bulunan gönüllülerin çantasından çıkan Türk bayrağı dikkat çekti. Kazada hayatını kaybeden Ercan Ersoy’un hayattayken çektiği son video da ortaya çıktı. Ersoy, çektiği son videoda “Biz de Togo’nun başkentine geldik. Arkada da gördüğünüz gibi yağmurun bereketini de burada gördük. Biraz sonra buradan yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta olan kurban kesim bölgesine gideceğiz inşallah. Selamün aleyküm.” İfadelerini kullandı.