Bayram için Togo’ya giden İHH ekibi kaza yaptı! 3 İHH gönüllüsü hayatını kaybetti

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı’nda çalışmalar düzenlemek amacıyla Afrika Kıtası’nda yer alan Togo Cumhuriyeti’ne gitti. Gönüllülerden ve personelden oluşan İHH ekibi Togo’da trafik kazası geçirdi. Feci kazada İHH ekibinden 3 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.
İHH’den başsağlığı mesajıFeci kaza sonrası İHH sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayımladı. Yapılan paylaşımda; Kurban Bayramı için Togo’ya giden Bursa personeli Ercan Ersoy, Gaziantep gönüllüsü Resul Çerezoğlu ve Togo gönüllüsü İbrahim Chabane’nin geçirdikleri trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi. Kazada araçta bulunan Bursa ve Trabzon gönüllüleri Mehmet Ali Akpınar ile Mustafa Aydın’ın da yaralandığı açıklandı.
Paylaşımın devamında İHH, “Vefat eden arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabrı cemil niyaz ederiz. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.” İfadelerini kullandı.